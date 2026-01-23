Största försvarsnoteringen någonsin – skenade på börsen

Det Prag-baserade Czechoslovak Group (CSG) samlade in totalt 3,8 miljarder euro (motsvarande 4,5 miljarder dollar) i sin börsintroduktion, enligt CNBC.

Aktien handlades 29 procent högre vid 32,25 euro vid lunchtid. Det efter att tidigare under dagen ha stigit så mycket som 32 procent.

Uppgången innebär ett marknadsvärde på ungefär 32,5 miljarder euro, vilket gör CSG större än det tjeckiska energibolaget CEZ. Vilket var landets tidigare största börsnoterade företag, rapporterar Reuters.

Störst försvarsnoteringe någonsin

Noteringen kan vara den största försvars-IPO:n någonsin uppmätt, både vad gäller insamlat kapital och börsvärde, skriver Euronext.

”Idag markerar en historisk milstolpe för CSG när vi går med på Euronext Amsterdam-marknaden”, sade Michal Strnad, styrelseordförande i CSG, i ett uttalande enligt CNBC.

Den 33-årige Strnad, som äger företaget, kommer själv att erhålla strax under tre miljarder euro i affären. Resten av intäkterna går till bolaget.

Michal Strnad, styrelseordförande i CSG. (Foto: CSG Group / Pressbild)

Företaget sålde 30 miljoner nya aktier och upp till 122 miljoner befintliga aktier till ett pris om 25 euro styck.

CSG är ett av världens snabbast växande försvarsföretag. De tillverkar bepansrade fordon, ammunition och avancerade försvarssystem.

Bland företagets viktigaste kunder återfinns Ukraina, och bolaget producerar ammunition i olika kalibrar, tunga markfordon och radar.