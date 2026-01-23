23 jan. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

JUST NU:

Förnybart tar ledningen i EU: "Elpriserna är för låga"

Realtid.se
Börs & finans

Största försvarsnoteringen någonsin – skenade på börsen

CSG är verksamma inom allt från stridsfordon och ammunition till flygvapen. (Foto: CSG Group / Pressbild)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 23 jan. 2026Publicerad: 23 jan. 2026

Aktier i det snabbväxande försvarsföretaget CSG steg över 30 procent när bolaget noterades på Euronext-börsen i Amsterdam på fredagen. Det kan vara världens största börsnotering någonsin inom försvarssektorn.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det Prag-baserade Czechoslovak Group (CSG) samlade in totalt 3,8 miljarder euro (motsvarande 4,5 miljarder dollar) i sin börsintroduktion, enligt CNBC.

Aktien handlades 29 procent högre vid 32,25 euro vid lunchtid. Det efter att tidigare under dagen ha stigit så mycket som 32 procent.

Uppgången innebär ett marknadsvärde på ungefär 32,5 miljarder euro, vilket gör CSG större än det tjeckiska energibolaget CEZ. Vilket var landets tidigare största börsnoterade företag, rapporterar Reuters.

Från cockpit till kapital: Stridspilot lanserar försvarsfond för Europa

Max Villman tillsammans med affärsprofiler startar Gungnir Capital – en ny venturefond som satsar på tidiga europeiska Defence Tech-bolag.

Störst försvarsnoteringe någonsin

Noteringen kan vara den största försvars-IPO:n någonsin uppmätt, både vad gäller insamlat kapital och börsvärde, skriver Euronext.

”Idag markerar en historisk milstolpe för CSG när vi går med på Euronext Amsterdam-marknaden”, sade Michal Strnad, styrelseordförande i CSG, i ett uttalande enligt CNBC.

Den 33-årige Strnad, som äger företaget, kommer själv att erhålla strax under tre miljarder euro i affären. Resten av intäkterna går till bolaget.

ANNONS
Michal Strnad, styrelseordförande i CSG. (Foto: CSG Group / Pressbild)

Företaget sålde 30 miljoner nya aktier och upp till 122 miljoner befintliga aktier till ett pris om 25 euro styck.

CSG är ett av världens snabbast växande försvarsföretag. De tillverkar bepansrade fordon, ammunition och avancerade försvarssystem.

Missa inte: Försvarsaktier i rekordrally – bästa starten någonsin i Europa. Realtid

Bland företagets viktigaste kunder återfinns Ukraina, och bolaget producerar ammunition i olika kalibrar, tunga markfordon och radar.

ANNONS

Försvarsboom i Europa

Noteringen kommer vid en tidpunkt då investerare fortsätter att satsa kraftfullt på försvarsaktier, drivet av en kombination av EU-finansiering, nationellt kapital och privata investeringar.

Europeiska försvarsaktier har nått rekordnivåer under 2025.

ANNONS

Missa inte: Saab når nytt rekord efter USA:s attack. Realtid

Strateger har pekat på Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och slutet på det amerikanska försvarsparaplyet i Europa som drivkrafter bakom vad som beskrivs som en ”megtrend i vardande”.

Orderböckerna på CSG:s emission täcktes snabbt på tisdagen, rapporterade en medlare till Reuters.

Fonder förvaltade av Artisan Partners, BlackRock och Al-Rayyan Holdings. ett dotterbolag till Qatar Investment Authority ,har åtagit sig att stötta affären med 300 miljoner euro vardera.

CSG vill växa

Strnad berättade för Reuters tidigare i januari att en av anledningarna till noteringen var att kunna använda aktier som valuta för potentiella förvärv.

Bland bolagets senaste köp finns det amerikanska ammunitionsföretaget Kinetic, ägare av varumärken som Remington, som förvärvades för 2,2 miljarder dollar 2024.

Läs även: Regeringen satsar på drönare – och rymden. Dagens PS

ANNONS

CSG uppgav i november att intäkterna förväntas stiga till mellan 7,4 och 7,6 miljarder euro i år, jämfört med de över 6,4 miljarder som väntades för 2025.

Företaget siktar på en utdelning motsvarande 30–40 procent av nettovinsten, som ska betalas ut från och med 2027.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BörsnoteringcsgförsvarsbolagIPOTjeckien
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.

Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.

Kom igång!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS