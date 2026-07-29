Om du är högt uppsatt chef på Spotify kan du snart ta privatplanet till mötena. Man har köpt samma modell som den svenska försvarsmakten.
Spotify köper privatjet för en halv miljard – till sina chefer
Spotify har köpt ett eget privatflygplan för att användas av ett begränsat antal toppchefer med omfattande internationella tjänsteresor.
Enligt Breakit handlar det om ett fabriksnytt Bombardier Global 6500, ett affärsflygplan med extra lång räckvidd.
Uppgifterna bekräftas av Transportstyrelsens luftfartygsregister, där Spotify AB står som ägare till flygplanet sedan den 15 juni.
Kan kosta en halv miljard
Saab AB anges som operatör och flygplanet är tillverkat under 2026.
Bombardier Global 6500 är konstruerat för långdistansflygningar och kan flyga mellan exempelvis London och Hongkong utan mellanlandning.
Planet har plats för mellan 13 och 17 passagerare och används ofta av företag och statliga organisationer för längre internationella resor.
Spotify vill inte uppge vad flygplanet har kostat. Enligt uppskattningar från AI-tjänster som ChatGPT och Gemini ligger priset på mellan 500 och 600 miljoner kronor, exklusive löpande drift- och underhållskostnader.
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Ska användas till tjänsteresor
Det ligger i linje med vad Försvarsmakten nyligen betalade för två flygplan av samma modell, en affär värd drygt en miljard kronor.
En talesperson för Spotify uppger att bolaget är ett globalt företag med huvudkontor i Stockholm och att vissa seniora chefer har frekventa, tidskritiska internationella resor där kommersiella flygalternativ inte alltid är praktiskt genomförbara.
Enligt bolaget är flygplanet avsett för tjänsteresor och endast kopplat till specifika chefsroller.
Köpet sker samtidigt som Spotify fortsätter att leverera starka finansiella resultat. Under de senaste kvartalen har bolaget redovisat växande intäkter och förbättrad lönsamhet, vilket gett utrymme för större investeringar.
Flygplansköpet innebär att Spotify ansluter sig till den grupp internationella storföretag som använder egna affärsjet för att transportera företagsledningen mellan marknader världen över.
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