Spotify köper privatjet för en halv miljard – till sina chefer

Spotify har köpt ett eget privatflygplan för att användas av ett begränsat antal toppchefer med omfattande internationella tjänsteresor.

Enligt Breakit handlar det om ett fabriksnytt Bombardier Global 6500, ett affärsflygplan med extra lång räckvidd.

Uppgifterna bekräftas av Transportstyrelsens luftfartygsregister, där Spotify AB står som ägare till flygplanet sedan den 15 juni.

Kan kosta en halv miljard

Saab AB anges som operatör och flygplanet är tillverkat under 2026.

Bombardier Global 6500 är konstruerat för långdistansflygningar och kan flyga mellan exempelvis London och Hongkong utan mellanlandning.

Planet har plats för mellan 13 och 17 passagerare och används ofta av företag och statliga organisationer för längre internationella resor.

Spotify vill inte uppge vad flygplanet har kostat. Enligt uppskattningar från AI-tjänster som ChatGPT och Gemini ligger priset på mellan 500 och 600 miljoner kronor, exklusive löpande drift- och underhållskostnader.

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