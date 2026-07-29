Ukraina attackerar näthandlare med nya drönare

Ukraina har öppnat en ny front i försöken att försvaga Rysslands krigsekonomi.

Efter en lång period av attacker mot energiinfrastruktur riktas nu drönarattacker mot helt andra mål.

Det handlar om landets logistiknätverk, med e-handelsjätten Wildberries i fokus.

Ukraina har bytt strategi

På onsdagsmorgonen träffades flera industriella anläggningar i staden Rjazan av ukrainska drönare. Wildberries uppgav att ett av bolagets lager evakuerades efter attackerna, skriver CNBC.

Enligt ryska myndigheter skadades flera personer och bränder bröt ut vid industrianläggningar i området.

Attackerna markerar en förändring i Ukrainas strategi. Under lång tid har landet främst riktat in sig på rysk energiinfrastruktur, men fokus har nu i allt högre grad flyttats till logistik och handel.

Wildberries, som ofta beskrivs som Rysslands motsvarighet till Amazon, har en central roll i landets distributionsnät och sysselsätter omkring 48 000 personer.

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Enligt uppgifter väntas den ryska staten ge ekonomiskt stöd till företaget.

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