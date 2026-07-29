De senaste attackerna från Ukraina har gått mot ”Rysslands Amazon”. Den nya taktiken syftar till att slå ut logistik och ekonomi i landet.
Ukraina attackerar näthandlare med nya drönare
Ukraina har öppnat en ny front i försöken att försvaga Rysslands krigsekonomi.
Efter en lång period av attacker mot energiinfrastruktur riktas nu drönarattacker mot helt andra mål.
Det handlar om landets logistiknätverk, med e-handelsjätten Wildberries i fokus.
Ukraina har bytt strategi
På onsdagsmorgonen träffades flera industriella anläggningar i staden Rjazan av ukrainska drönare. Wildberries uppgav att ett av bolagets lager evakuerades efter attackerna, skriver CNBC.
Enligt ryska myndigheter skadades flera personer och bränder bröt ut vid industrianläggningar i området.
Attackerna markerar en förändring i Ukrainas strategi. Under lång tid har landet främst riktat in sig på rysk energiinfrastruktur, men fokus har nu i allt högre grad flyttats till logistik och handel.
Wildberries, som ofta beskrivs som Rysslands motsvarighet till Amazon, har en central roll i landets distributionsnät och sysselsätter omkring 48 000 personer.
Enligt uppgifter väntas den ryska staten ge ekonomiskt stöd till företaget.
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Pressats ekonomiskt
Den statskontrollerade banken VTB pekas ut som en möjlig aktör i ett räddningspaket, samtidigt som Sberbank uppges ha tagit fram ett program för att omstrukturera lån till företag som säljer via Wildberries.
Syftet är att minska risken för konkurser bland små och medelstora företag som drabbas av störningarna.
Sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina 2022 har ryska företag redan pressats av västerländska sanktioner, högre skatter, störningar i internettrafiken och återkommande bränslebrist.
De senaste attackerna mot logistiksektorn innebär ytterligare påfrestningar för näringslivet.
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Höga oljepriser hjälper Ryssland
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har uppgett att de angripna lagren användes för att hantera komponenter till drönare, navigationsutrustning och annan materiel med koppling till den ryska krigsinsatsen.
Samtidigt bedömer flera ekonomer att den ryska ekonomin befinner sig i ett känsligt läge. Industriproduktionen har bromsat in och försvarsindustrins tillväxt har mattats av.
Den ekonomiska utvecklingen påverkas också av konflikten mellan Iran och Ukraina.
Ökad oro kring Irans möjligheter att störa sjöfarten genom Hormuzsundet har bidragit till stigande oljepriser, vilket samtidigt ger Ryssland högre exportintäkter från energiförsäljningen.
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