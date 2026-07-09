Varning för livsfarliga krockkuddar – tio personer har dött

Krockkuddar är avsedda för att rädda liv i bilolyckor. Men det kan bli precis tvärtom.

Amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten, NHTSA, varnar nu för livsfarliga airbags med misstänkta piratdelar.

Varningen kommer efter att att minst tio personer omkommit i USA sedan 2023, skriver Wall Street Journal.

Svårt att spåra

Enligt myndigheten har de farliga komponenterna hittats i krockkuddar som installerats i begagnade bilar efter tidigare olyckor.

När krockkudden löser ut kan gasgeneratorn explodera och skicka metallfragment mot föraren med dödlig eller livshotande kraft.

Förutom de tio dödsfallen har minst tre personer skadats svårt. Ett av de senaste fallen inträffade i Kentucky i juni.

Myndigheten bedömer att mörkertalet kan vara stort eftersom det är svårt att spåra hur de misstänkta delarna tagit sig in i USA och i vilka fordon de installerats.

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