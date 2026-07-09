Komponenter i krockkuddar som smugglas in och säljs till kunder har blivit ett problem i USA. Nu går en myndighet med en varning.
Varning för livsfarliga krockkuddar – tio personer har dött
Krockkuddar är avsedda för att rädda liv i bilolyckor. Men det kan bli precis tvärtom.
Amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten, NHTSA, varnar nu för livsfarliga airbags med misstänkta piratdelar.
Varningen kommer efter att att minst tio personer omkommit i USA sedan 2023, skriver Wall Street Journal.
Svårt att spåra
Enligt myndigheten har de farliga komponenterna hittats i krockkuddar som installerats i begagnade bilar efter tidigare olyckor.
När krockkudden löser ut kan gasgeneratorn explodera och skicka metallfragment mot föraren med dödlig eller livshotande kraft.
Förutom de tio dödsfallen har minst tre personer skadats svårt. Ett av de senaste fallen inträffade i Kentucky i juni.
Myndigheten bedömer att mörkertalet kan vara stort eftersom det är svårt att spåra hur de misstänkta delarna tagit sig in i USA och i vilka fordon de installerats.
Har smugglats in
NHTSA misstänker att komponenterna ursprungligen kommer från det kinesiska företaget Jilin Province Detiannuo Safety Technology, även kallat DTN Airbag.
Företaget bestrider dock anklagelserna och hävdar att delarna sannolikt är förfalskningar tillverkade av någon annan aktör.
Till skillnad från vanliga fordonsåterkallelser saknas dokumentation över vilka bilar som utrustats med de aktuella krockkuddarna.
Enligt myndigheten har vissa komponenter dessutom smugglats in i USA gömda i andra produkter, vilket ytterligare försvårar spårningen.
Bilägare kan därför i praktiken bara få besked genom att låta en verkstad undersöka om bilen har en misstänkt krockkudde installerad.
Läs mer: Oslagbar trygghet: Bilen som får konkurrenterna att blekna. E55
Priset lockar till köp
Problemet belyser den omfattande handeln med piratdelar till begagnade bilar.
En äkta krockkudde från en biltillverkare kan kosta omkring 1 000 dollar, medan kopior har sålts på nätet för omkring en tiondel av priset via plattformar som Ebay och Facebook Marketplace.
Företagen uppger att de förbjuder försäljning av farliga eller förfalskade produkter och samarbetar med myndigheterna.
Under de senaste åren har flera personer dömts för försäljning av falska krockkuddar.
Trots det bedömer NHTSA att antalet bilar med de farliga komponenterna är okänt och att det därför finns en fortsatt risk för nya dödsolyckor.
Läs mer: Efter värmeböljan – nya tåg ska klara 55 grader. Realtid