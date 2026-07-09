Efter värmeböljan – nya tåg ska klara 55 grader

Eurostar, företaget som kör tågen mellan Storbritannien och det europeiska fastlandet, rustar för ett betydligt varmare klimat.

Därför har man beslutat att beställa tåg som kan trafikera järnvägen även vid temperaturer på upp till 55 grader.

Beslutet innebär att bolaget höjer kraven på den nya tågflotta som ska tas i bruk mot slutet av decenniet och som väntas vara i drift långt in på 2060-talet.

Gäller upp till 50 tåg

Den ursprungliga specifikationen omfattade tåg som klarade temperaturer på upp till 45 grader.

Efter sommarens återkommande värmeböljor i Storbritannien och Västeuropa valde Eurostar dock att ändra beställningen innan den slutliga utformningen fastställdes, skriver Financial Times.

Förändringen påverkar bland annat materialvalet i luftkonditioneringens komponenter för att säkerställa driften även under extrem värme.

Den nya flottan ingår i ett avtal värt omkring 1,7 miljarder pund med den franska tågtillverkaren Alstom.

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Beställningen omfattar upp till 50 tåg, däribland dubbeldäckare, som ska trafikera Kanaltunneln mellan Storbritannien och kontinenten.

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