När Eurostar beställer nya tåg är tålighet för värme en central faktor. Man räknar nämligen med betydligt varmare somrar i Europa framöver.
Efter värmeböljan – nya tåg ska klara 55 grader
Eurostar, företaget som kör tågen mellan Storbritannien och det europeiska fastlandet, rustar för ett betydligt varmare klimat.
Därför har man beslutat att beställa tåg som kan trafikera järnvägen även vid temperaturer på upp till 55 grader.
Beslutet innebär att bolaget höjer kraven på den nya tågflotta som ska tas i bruk mot slutet av decenniet och som väntas vara i drift långt in på 2060-talet.
Gäller upp till 50 tåg
Den ursprungliga specifikationen omfattade tåg som klarade temperaturer på upp till 45 grader.
Efter sommarens återkommande värmeböljor i Storbritannien och Västeuropa valde Eurostar dock att ändra beställningen innan den slutliga utformningen fastställdes, skriver Financial Times.
Förändringen påverkar bland annat materialvalet i luftkonditioneringens komponenter för att säkerställa driften även under extrem värme.
Den nya flottan ingår i ett avtal värt omkring 1,7 miljarder pund med den franska tågtillverkaren Alstom.
Beställningen omfattar upp till 50 tåg, däribland dubbeldäckare, som ska trafikera Kanaltunneln mellan Storbritannien och kontinenten.
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Anpassar sig till ett varmare klimat
Samtidigt anpassar Eurostar redan den dagliga verksamheten till ett allt varmare klimat.
Företaget har utökat kapaciteten för underhåll av luftkonditionering, avsätter fler verkstadsplatser för reparationer och ser till att ha större lager av dricksvatten ombord när längre perioder med höga temperaturer väntas.
Bolaget har även tagit fram en särskild handlingsplan för värmeböljor som omfattar dagliga kontroller av luftkonditioneringen i samtliga vagnar och snabbare tillgång till reservdelar.
Dessutom har rutinerna för information till resenärer stärkts när störningar uppstår till följd av värmepåverkan på spåren.
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Tror på varmare somrar
Bakgrunden är att Europa fortsätter att värmas upp snabbare än någon annan kontinent. Storbritannien har redan upplevt flera kraftiga värmeböljor i år och temperaturerna har närmat sig 38 grader.
Enligt brittiska vädermyndigheten väntas somrarna bli betydligt varmare fram till mitten av seklet, och temperaturer runt 40 grader kan bli vanliga.
Myndighetens modeller pekar dessutom på att toppar på omkring 45 grader kan förekomma redan under 2050-talet.
Även den brittiska regeringens klimatkommitté har varnat för att landets infrastruktur är otillräckligt rustad för ett förändrat klimat och att omfattande investeringar krävs.
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