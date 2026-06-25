Investeringschef: SpaceX beslut kan tyda på bubbla

Det råder stor optimism kring teknikaktier och riskfyllda investeringar på finansmarknaderna.

Men nu varnar Allianz investeringschef Ludovic Subran för att utvecklingen börjar likna en finansbubbla.

Som exempel pekar han på SpaceX, som bara kort efter sin rekordstora börsnotering nu ger ut obligationer för 25 miljarder dollar.

Kan vara en varningssignal

Rymdbolaget tog så sent som förra veckan in 86 miljarder dollar i sin börsintroduktion, den största någonsin.

Att bolaget redan återvänder till kapitalmarknaden för att låna stora summor är enligt Subran ett tecken på att investerarnas riskaptit nått mycket höga nivåer, skriver Financial Times.

Obligationsemissionen möttes av ett starkt intresse och utökades från planerade 20 miljarder till 25 miljarder dollar.

Samtidigt tvingas SpaceX betala en högre ränta än andra bolag med liknande kreditbetyg, vilket enligt Allianz visar att obligationsinvesterare är betydligt mer försiktiga än aktieplacerare.

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