Bara veckor efter noteringen av SpaceX har nu Elon Musk återigen sökt nytt kapital. Det kan vara ett illavarslande tecken, menar en del i branschen.
Investeringschef: SpaceX beslut kan tyda på bubbla
Det råder stor optimism kring teknikaktier och riskfyllda investeringar på finansmarknaderna.
Men nu varnar Allianz investeringschef Ludovic Subran för att utvecklingen börjar likna en finansbubbla.
Som exempel pekar han på SpaceX, som bara kort efter sin rekordstora börsnotering nu ger ut obligationer för 25 miljarder dollar.
Kan vara en varningssignal
Rymdbolaget tog så sent som förra veckan in 86 miljarder dollar i sin börsintroduktion, den största någonsin.
Att bolaget redan återvänder till kapitalmarknaden för att låna stora summor är enligt Subran ett tecken på att investerarnas riskaptit nått mycket höga nivåer, skriver Financial Times.
Obligationsemissionen möttes av ett starkt intresse och utökades från planerade 20 miljarder till 25 miljarder dollar.
Samtidigt tvingas SpaceX betala en högre ränta än andra bolag med liknande kreditbetyg, vilket enligt Allianz visar att obligationsinvesterare är betydligt mer försiktiga än aktieplacerare.
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Kan närma sig toppen
Varningen kommer samtidigt som den amerikanska aktiemarknaden handlas kring rekordnivåer efter en kraftig uppgång för framför allt teknikaktier. Även företagsobligationer har stigit i värde.
Kreditspreadarna för amerikanska bolag med hög kreditvärdighet ligger nu mindre än 0,8 procentenheter över amerikanska statsobligationer, nära de lägsta nivåerna under 2000-talet.
Samtidigt växer oron för att den intensiva vågen av kapitalanskaffningar signalerar att marknaden närmar sig en topp.
Efter SpaceX väntas även AI-bolagen Anthropic och OpenAI söka nytt kapital, vilket ytterligare kan testa investerarnas vilja att fortsätta köpa nyemitterade aktier.
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Aktien har sjunkit
Marknaden har dessutom blivit mer avvaktande efter att investerare börjat räkna med högre amerikanska styrräntor.
Det riskerar att pressa värderingarna av snabbväxande teknikbolag, vars framtida vinster blir mindre värda när räntorna stiger.
SpaceX-aktien har redan tappat en del av den kraftiga uppgången efter börsnoteringen. Aktien handlades över 225 dollar under de första handelsdagarna men hade på onsdagen fallit tillbaka till 154 dollar.
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