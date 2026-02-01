Småsparare förlorar när börstrenden ritar om kartan

I Realtid TV förklarar ekonomijournalisten David Ingnäs vad utvecklingen betyder och varför den i grunden förändrar villkoren för småsparare.

”För 15–20 år sedan gick bolag i snitt till börsen efter runt sex år. I dag ligger snittet närmare 14 år”, säger han.

Konsekvensen är tydlig: det finns betydligt färre börsbolag att välja mellan. I USA har antalet noterade bolag nästan halverats jämfört med för 20 år sedan, samtidigt som mycket av värdeskapandet sker innan en eventuell notering.

Större värden stannar utanför börsen

Bakom utvecklingen finns flera förklaringar. Digitalisering har sänkt trösklarna för att starta bolag och minskat behovet av tidigt externt kapital. Samtidigt har marknaden för privat kapital exploderat.

”Förra året gick ungefär dubbelt så mycket kapital till bolag utanför börsen som till börsnoterade bolag”, säger Ingnäs.

En tredje faktor är regelverken. Efter finanskrisen har kraven på börsbolag skärpts, vilket gör att många entreprenörer och vd:ar väljer att stanna privata så länge som möjligt.

Färre chanser för småsparare

ANNONS

För dig som småsparare innebär det färre chanser att vara med tidigt i bolagens tillväxtresor. Historiska exempel som Nvidia och Amazon hade varit svårare att upprepa i dag. Stora delar av värdeökningen sker nu bakom stängda dörrar.

”Risken är att småsparare helt enkelt hamnar utanför”, säger Ingnäs.

De flesta får acceptera den börsmeny som finns, men för den som vill kan onoterade inslag bli allt viktigare. Via investmentbolag, fonder eller särskilda plattformar.

”Det som först kändes ospännande kan faktiskt bli ganska spännande framöver.”

Se även:

Wallenbergs svar på AI-kapplöpningen byggs i Linköping