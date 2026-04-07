Trots årtionden av elektrifiering och stora försök att bygga en fossilfri framtid kretsar ekonomin till stor del kring oljepriset.
Så högt kan oljepriset bli – sen spricker ekonomin
Donald Trump har lyckats med konststycket att överträffa sig själv dag efter dag under det snart 40 dagar långa kriget i Iran. Nu senast genom att hota att utrota en hel civilisation om Iran inte ger efter för anfallarnas krav.
Ett av flera resultat är det skenande oljepriset som, för USA:s WTI-olja nått 114 dollar på tisdagen. Inte nog med att amerikanska skattebetalare betalar över 5 miljarder om dagen för kriget – nu hotar det skenande oljepriset att välta landets ekonomi.
Dagens priser är fortfarande hanterbara. Men om eskaleringen fortsätter och oljepriset fortsätter att dra uppåt kan vi räkna kallt med att USA går in i lågkonjunktur.
Den magiska gränsen för recession
Frågan som nu upptar analytiker på Wall Street är exakt vid vilken nivå oljepriset tippar ekonomin över kanten. Enligt en färsk sammanställning från Investopedia betraktas 130 dollar per fat som den kritiska smärtgränsen för den amerikanska tillväxten.
Analytiker vid Wells Fargo pekar ut just 130-dollarsnivån som startskottet för en recession, medan experter vid Oxford Economics placerar sin ”röda linje” något högre, vid 140 dollar, enligt Oilprice.
Den största oron rör dock inte bara priset i sig, utan leveranssäkerheten. Den strategiskt livsviktiga Hormuzremsan, där 20 procent av världens olja passerar, beskrivs nu som i det närmaste stängd för trafik.
Varningslampan som aldrig haft fel
Frågan är om vi ens behöver vänta på att oljepriset stiger ytterligare. Mark Zandi, chefsekonom på Moody’s Analytics, menar att USA:s ekonomi sannolikt redan befinner sig i en recession enligt Fortune. Han pekar på indikatorn Vicious Cycle Index, VCI.
VCI-mätaren är en arbetskraftsjusterad version av den klassiska Sahm-regeln. Enligt Zandi har indikatorn lyckats pricka in varje lågkonjunktur sedan andra världskriget utan ett enda falskt alarm. Nu blinkar den rött.
Medan officiella siffror för mars visade på 178 000 nya jobb, menar kritiker att statistiken är en hägring. Diane Swonk, chefsekonom på KPMG, konstaterar att arbetslösheten sjunker av fel anledningar, främst för att modfällda arbetstagare lämnar arbetskraften helt.
Global lågkonjunktur genom oljepriset
Bernard Baumohl, chefsekonom på Economic Outlook Group, menar i en intervju med Wall Street Journal att den amerikanska ekonomin hittills visat en imponerande motståndskraft. Men han varnar för att man inte kan ta styrkan för given om prischocken blir långvarig.
Priset måste enligt honom bli högt och fortsätta vara högt i minst tre veckor för att det ska utlösa en regelrätt lågkonjunktur.
En enkät genomförd av National Association for Business Economics visar att oron sprider sig snabbt bland experterna. Hela 43 procent av de svarande bedömer nu att risken för en recession inom det närmaste året ligger mellan 35 och 50 procent.
Skulle eskaleringen driva upp priset mot 150 dollar per fat väntar ett ännu mörkare scenario. Ekonomer varnar enligt Oilprice för att vi då kan få se en global recession där inflationen rusar mot 7,7 procent, samtidigt som bristsituationer på diesel och flygbränsle lamslår världshandeln.