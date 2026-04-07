Så högt kan oljepriset bli – sen spricker ekonomin

Donald Trump har lyckats med konststycket att överträffa sig själv dag efter dag under det snart 40 dagar långa kriget i Iran. Nu senast genom att hota att utrota en hel civilisation om Iran inte ger efter för anfallarnas krav.

Ett av flera resultat är det skenande oljepriset som, för USA:s WTI-olja nått 114 dollar på tisdagen. Inte nog med att amerikanska skattebetalare betalar över 5 miljarder om dagen för kriget – nu hotar det skenande oljepriset att välta landets ekonomi.

Dagens priser är fortfarande hanterbara. Men om eskaleringen fortsätter och oljepriset fortsätter att dra uppåt kan vi räkna kallt med att USA går in i lågkonjunktur.

Den magiska gränsen för recession

Frågan som nu upptar analytiker på Wall Street är exakt vid vilken nivå oljepriset tippar ekonomin över kanten. Enligt en färsk sammanställning från Investopedia betraktas 130 dollar per fat som den kritiska smärtgränsen för den amerikanska tillväxten.

Analytiker vid Wells Fargo pekar ut just 130-dollarsnivån som startskottet för en recession, medan experter vid Oxford Economics placerar sin ”röda linje” något högre, vid 140 dollar, enligt Oilprice.

Den största oron rör dock inte bara priset i sig, utan leveranssäkerheten. Den strategiskt livsviktiga Hormuzremsan, där 20 procent av världens olja passerar, beskrivs nu som i det närmaste stängd för trafik.

USA:s ekonomi tuffar på, men oljepriset kan locka fram lågkonjunkturen om det blir tillräckligt högt. (Kollage: Realtid / Pexels)