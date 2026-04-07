Att kriga är dyrt. Det är USA:s attacker mot Iran det senaste exemplet på, och notan tickar på för varje dag.
USA betalar fem miljarder om dagen för kriget
Kriget mellan USA och Iran innebär snabbt växande kostnader för den amerikanska militären.
Enligt bedömningar från försvarsanalytiker uppgår utgifterna till omkring 500 miljoner dollar per dag, eller nästan fem miljarder kronor.
En betydande del utgörs av förstörd eller skadad utrustning.
Slagit ut radar
Totalt uppskattas insatsen ha kostat mellan 22 och 31 miljarder dollar sedan offensiven inleddes i slutet av februari under president Donald Trump.
Av detta beräknas flera miljarder gå till att ersätta eller reparera materiel som slagits ut i striderna.
Förlusterna av soldater är relativt begränsade jämfört med andra krig, men samtidigt har avancerade system skadats eller förstörts.
Bland annat har radarinstallationer i Mellanöstern slagits ut, vilket försvagar USA:s förmåga att upptäcka och avvärja robotattacker, skriver Financial Times.
Koncentrerar sig på fasta mål
Särskilt uppmärksammat är skador på system kopplade till missilförsvaret Thaad, där varje enhet kostar hundratals miljoner dollar och tar flera år att ersätta.
Även ett flygburet radarsystem av typen E-3 har skadats, vilket ytterligare påverkar den operativa förmågan.
Iran har i stor utsträckning riktat in sig på fasta och tekniskt avancerade mål, såsom radar, kommunikationssystem och tankflygplan.
Effektiv strategi
Den strategin har enligt experter varit effektiv och skapat flaskhalsar i USA:s försvarskapacitet.
Flera flygförluster har också rapporterats, däribland en nedskjuten F-15E och ett attackflygplan av typen A-10. Därtill har drönare och transportflygplan gått förlorade i samband med räddningsinsatser.
Utöver direkta stridsskador tillkommer ökade underhållskostnader när fartyg och flygplan används intensivt och skjuter upp planerade serviceintervall.
Växer en oro
Samtidigt växer oron för att kriget binder upp resurser som behövs på andra håll, inte minst i relation till Kina.
Förluster av avancerade system och minskade lager av ammunition kan påverka USA:s beredskap i andra potentiella konflikter.
Pentagon har därför begärt ytterligare finansiering från kongressen för att täcka kostnaderna. Bedömningar pekar på att de ekonomiska och militära konsekvenserna riskerar att bli långvariga, även efter att striderna upphör.
