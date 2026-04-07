USA betalar fem miljarder om dagen för kriget

Kriget mellan USA och Iran innebär snabbt växande kostnader för den amerikanska militären.

Enligt bedömningar från försvarsanalytiker uppgår utgifterna till omkring 500 miljoner dollar per dag, eller nästan fem miljarder kronor.

En betydande del utgörs av förstörd eller skadad utrustning.

Totalt uppskattas insatsen ha kostat mellan 22 och 31 miljarder dollar sedan offensiven inleddes i slutet av februari under president Donald Trump.

Av detta beräknas flera miljarder gå till att ersätta eller reparera materiel som slagits ut i striderna.

Förlusterna av soldater är relativt begränsade jämfört med andra krig, men samtidigt har avancerade system skadats eller förstörts.

Bland annat har radarinstallationer i Mellanöstern slagits ut, vilket försvagar USA:s förmåga att upptäcka och avvärja robotattacker, skriver Financial Times.