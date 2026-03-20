Skräcksiffrorna visar – Iran demolerar gasproduktionen

De senaste siffrorna visar hur hårt kriget har slagit mot gasproduktionen i Qatar.

Irans attacker mot energianläggningar i landet har slagit ut omkring 17 procent av Qatars exportkapacitet för flytande naturgas, LNG, enligt uppgifter från energibolaget QatarEnergy.

Skadorna väntas få långtgående konsekvenser för både globala energimarknader och Qatars ekonomi under flera år framöver.

Enormt intäktsbortfall

Angreppen har skadat två av landets fjorton LNG-anläggningar samt en anläggning för gas-till-vätska-produktion.

Totalt innebär detta att cirka 12,8 miljoner ton LNG per år tas ur produktion under en period på upp till fem år. Intäktsbortfallet uppskattas till omkring 20 miljarder dollar årligen.

QatarEnergy planerar att åberopa force majeure i flera långsiktiga leveransavtal, vilket påverkar kunder i Europa och Asien, däribland Italien, Belgien, Sydkorea och Kina, skriver Reuters.