17 procent. Så stor del av Qatars viktiga kapacitet för naturgasexport har Iran slagit ut. Det kan få följdeffekter i hela världen.
Skräcksiffrorna visar – Iran demolerar gasproduktionen
De senaste siffrorna visar hur hårt kriget har slagit mot gasproduktionen i Qatar.
Irans attacker mot energianläggningar i landet har slagit ut omkring 17 procent av Qatars exportkapacitet för flytande naturgas, LNG, enligt uppgifter från energibolaget QatarEnergy.
Skadorna väntas få långtgående konsekvenser för både globala energimarknader och Qatars ekonomi under flera år framöver.
Enormt intäktsbortfall
Angreppen har skadat två av landets fjorton LNG-anläggningar samt en anläggning för gas-till-vätska-produktion.
Totalt innebär detta att cirka 12,8 miljoner ton LNG per år tas ur produktion under en period på upp till fem år. Intäktsbortfallet uppskattas till omkring 20 miljarder dollar årligen.
QatarEnergy planerar att åberopa force majeure i flera långsiktiga leveransavtal, vilket påverkar kunder i Europa och Asien, däribland Italien, Belgien, Sydkorea och Kina, skriver Reuters.
Måste reparera anläggningarna
Detta riskerar att skapa ytterligare press på energiförsörjningen i regioner som redan är känsliga för prisfluktuationer.
De skadade anläggningarna ligger i industrizonen Ras Laffan, navet i Qatars gasexport.
För att produktionen ska kunna återupptas krävs att säkerhetsläget stabiliseras, samtidigt som omfattande reparationsarbeten måste genomföras.
Internationella energibolag påverkas också av situationen. ExxonMobil har betydande ägarandelar i två av de drabbade LNG-enheterna, medan Shell är involverat i den skadade GTL-anläggningen.
Får effekter över hela världen
Detta understryker hur globala aktörer är direkt exponerade mot utvecklingen i regionen.
Effekterna sträcker sig dessutom bortom LNG. Exporten av kondensat, gasol, helium och andra biprodukter väntas minska kraftigt.
Det kan få följdeffekter i allt från industriproduktion till restaurangverksamhet i flera delar av världen.
Samtidigt riskerar konflikten att försena Qatars långsiktiga expansionsplaner för gasproduktion, inklusive det strategiskt viktiga North Field-projektet. Förseningar där kan ytterligare begränsa framtida utbud.
