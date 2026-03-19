Stockholmsbörsen föll kraftigt under torsdagen efter att konflikten mellan Israel och Iran eskalerat med attacker mot energitillgångar i Persiska viken.
Blodrött på Stockholmsbörsen när kriget eskalerar
Nordsjöoljan rusade till över 116 dollar per fat samtidigt som europeiska gaspriser steg med 27 procent, vilket sände chockvågor genom de globala marknaderna.
Breda indexet OMXSPI backade 2,3 procent medan storbolagsindexet OMXS30 föll 2,4 procent efter runt en timmes handel, skriver Dagens industri.
Samtliga bolag på OMXS30 handlades på minus. Det samlade börsvärdet för storbolagsindexet minskade med cirka 225 miljarder kronor, mer än hela Industrivärdens börsvärde, rapporterar EFN.
Gruvbolaget Boliden tillhörde de största förlorarna och backade 6,3 procent efter att dessutom ha fått sänkt riktkurs av Berenberg, från 770 till 740 kronor. Atlas Copco föll 4,2 procent, rapporterar EFN.
Oljepriset i fokus
Bakgrunden är Israels bombning av gasfältet South Pars i Iran, följt av iranska motattacker mot bland annat en LNG-anläggning i Qatar och en robotattack mot Riyadh i Saudiarabien.
USA:s president Donald Trump har varnat för att nya iranska angrepp mot anläggningar i Qatar skulle mötas med att USA spränger hela South Pars.
Handelsbankens råvaruanalytiker Christian Kopfer bedömer att oljepriset kan fördubblas om kriget pågår fram till sommaren, uppger Di.
Di:s analytiker Ulf Petersson menar att det nu är oljepriset som styr börsriktningen och att en fortsatt rusning riskerar att utlösa börspanik.
Riksbanken avvaktar
Riksbanken lämnade under torsdagen styrräntan oförändrad på 1,75 procent.
De räknar med måttlig inflationspåverkan men flaggar för att en räntehöjning kan bli aktuel.
Även i USA hölls räntan stilla. Federal Reserve lämnade styrräntan oförändrad under onsdagskvällen, vilket bidrog till breda fall på Wall Street. S&P 500 tappade 1,4 procent och Nasdaq föll 1,5 procent.
Enstaka ljuspunkter
Bland de få vinnarna på Stockholmsbörsen återfanns oljebolagen.
Lundinkontrollerade IPC steg 1,6 procent och Africa Energy lyfte hela 15 procent. Biosimilarbolaget Alvotech gick mot strömmen efter en stark rapport och steg drygt 5 procent.
Ratos meddelade under morgonen att bolaget återgår till en investmentbolagsstruktur och att tre innehav, Plantasjen, KVD och Oase Outdoors, ska avyttras. Aktien backade drygt en procent.