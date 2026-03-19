Blodrött på Stockholmsbörsen när kriget eskalerar

Nordsjöoljan rusade till över 116 dollar per fat samtidigt som europeiska gaspriser steg med 27 procent, vilket sände chockvågor genom de globala marknaderna.

Breda indexet OMXSPI backade 2,3 procent medan storbolagsindexet OMXS30 föll 2,4 procent efter runt en timmes handel, skriver Dagens industri.

Samtliga bolag på OMXS30 handlades på minus. Det samlade börsvärdet för storbolagsindexet minskade med cirka 225 miljarder kronor, mer än hela Industrivärdens börsvärde, rapporterar EFN.

Gruvbolaget Boliden tillhörde de största förlorarna och backade 6,3 procent efter att dessutom ha fått sänkt riktkurs av Berenberg, från 770 till 740 kronor. Atlas Copco föll 4,2 procent, rapporterar EFN.

Oljepriset i fokus

Bakgrunden är Israels bombning av gasfältet South Pars i Iran, följt av iranska motattacker mot bland annat en LNG-anläggning i Qatar och en robotattack mot Riyadh i Saudiarabien.

USA:s president Donald Trump har varnat för att nya iranska angrepp mot anläggningar i Qatar skulle mötas med att USA spränger hela South Pars.

Handelsbankens råvaruanalytiker Christian Kopfer bedömer att oljepriset kan fördubblas om kriget pågår fram till sommaren, uppger Di.

Di:s analytiker Ulf Petersson menar att det nu är oljepriset som styr börsriktningen och att en fortsatt rusning riskerar att utlösa börspanik.