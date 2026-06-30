Sjöfartsverket missade att förlänga en bankgaranti. Det resulterade i en förlust på nästan 26 miljoner kronor helt i onödan, rapporterar Sveriges Radio Ekot.
Sjöfartsverket har gjort bort sig – 26 miljoner i sjön
Våren 2024 skrev verket avtal med ett varv om att köpa fyra nya lotsbåtar. Nästan 30 miljoner kronor betalades i förskott med en bankgaranti som säkerhet.
Läs också:
Kinas fastighetskris sprider sig – nu drabbas Ryssland
Sjöfartsverket missade garantin
Men varvet gick i konkurs efter att bara en båt levererats. Och eftersom garantin löpt ut är pengarna förlorade.
Det här är ett stort misstag som min organisation och jag ytterst är ansvarig för, säger Sjöfartsverkets generaldirektör Erik Eklund till radion.
Internt på verket kritiseras flera delar av processen, bland annat att upphandlingsanbudet gick ut med att båtarna skulle förskottsbetalas till 90 procent i stället för att delbetalas allteftersom, enligt Ekot.