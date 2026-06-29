Volkswagens kniviga sits – kan behöva sälja "juvelerna"

Volkswagen har nyligen beslutat att genomföra en av de största nedskärningarna i bolagets historia.

Bilkoncernen har nyligen aviserat planer på att minska personalstyrkan med upp till 100 000 tjänster och stänga fyra fabriker.

Det kan nu tvinga den klassiska tillverkaren att sälja ”kronjuvelerna” i verksamheten.

Slutför försäljning

Beskedet kom bara två dagar efter att Volkswagen slutfört försäljningen av en majoritetspost i motortillverkaren Everllence, skriver Financial Times.

Affären värderade verksamheten till omkring 10 miljarder euro inklusive skulder, betydligt högre än de cirka 6 miljarder euro som bedömare väntade sig när försäljningsprocessen inleddes förra året.

Trots den framgångsrika affären bedömer analytiker att intäkterna riskerar att ätas upp av miljardkostnader för den omfattande omstruktureringen.

Samtidigt står Volkswagen inför stora investeringar för att stärka konkurrenskraften mot snabbt växande kinesiska elbilstillverkare.

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