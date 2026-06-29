Det är bistra tider hos Volkswagen just nu. Efter de stora nedskärningarna kommer nu nästa potentiella slag mot bolaget.
Volkswagens kniviga sits – kan behöva sälja "juvelerna"
Volkswagen har nyligen beslutat att genomföra en av de största nedskärningarna i bolagets historia.
Bilkoncernen har nyligen aviserat planer på att minska personalstyrkan med upp till 100 000 tjänster och stänga fyra fabriker.
Det kan nu tvinga den klassiska tillverkaren att sälja ”kronjuvelerna” i verksamheten.
Slutför försäljning
Beskedet kom bara två dagar efter att Volkswagen slutfört försäljningen av en majoritetspost i motortillverkaren Everllence, skriver Financial Times.
Affären värderade verksamheten till omkring 10 miljarder euro inklusive skulder, betydligt högre än de cirka 6 miljarder euro som bedömare väntade sig när försäljningsprocessen inleddes förra året.
Trots den framgångsrika affären bedömer analytiker att intäkterna riskerar att ätas upp av miljardkostnader för den omfattande omstruktureringen.
Samtidigt står Volkswagen inför stora investeringar för att stärka konkurrenskraften mot snabbt växande kinesiska elbilstillverkare.
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Har väckts spekulationer
Det har därför väckts spekulationer om att koncernen kan sälja fler tillgångar för att finansiera omställningen och minska skuldsättningen.
Bolaget har tidigare signalerat att ägarandelar i batteribolaget PowerCo och den autonoma körteknikverksamheten ADMT kan komma att avyttras.
Volkswagen har också redan minskat sitt innehav i lastbilstillverkaren Traton.
Även andra välkända tillgångar har nämnts som potentiella försäljningsobjekt.
Rådgivare uppges hoppas att den framgångsrika försäljningen av Everllence ska öka intresset för affärer som omfattar motorcykeltillverkaren Ducati eller en börsnotering av sportbilstillverkaren Lamborghini.
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Finns flera vägar att gå
Flera analytiker bedömer dock att sannolikheten för sådana affärer är begränsad.
Försäljningen av Everllence föregicks av en närmare tio månader lång budprocess där flera internationella riskkapitalbolag deltog.
Slutligen gick amerikanska Bain Capital segrande ur budstriden efter att ha överträffat konkurrerande bud från EQT och CVC.
Volkswagen har ännu inte beslutat hur kapitalet från Everllence-affären ska användas. En möjlighet är att stärka balansräkningen och finansiera investeringar i framtida fordonsplattformar.
Samtidigt kan aktieägare komma att kräva att en del av pengarna återförs till dem.
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