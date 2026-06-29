Ukraina har flyttat fram positionerna och hotar nu Ryssland på rysk mark. Det ger landet, och de västliga allierade, ett bra läge, menar en expert.
Vinden har vänt – Ukrainas framgångar pressar rysk ekonomi
Under det senaste året har bilden av kriget förändrats.
Ukraina har stärkt sin förmåga att utveckla ny militär teknik och genomföra attacker långt inne på ryskt territorium.
Angrepp mot oljeraffinaderier och annan energiinfrastruktur har påverkat Rysslands exportintäkter, samtidigt som attacker mot det ockuperade Krim har skapat återkommande problem med el- och bränsleförsörjningen.
Råder brist på arbetskraft
Detta förbättrade militära och ekonomiska läge har ökat pressen på Ryssland, och skapat nya möjligheter för väst att försvaga den ryska krigsekonomin.
Det menar Financial Times skribent Martin Sandbu i en analys.
Utvecklingen sammanfaller med tecken på att den ryska ekonomin närmar sig sina kapacitetstak. Inflationen är fortsatt hög samtidigt som stora resurser har styrts om till försvarsindustrin.
Brist på arbetskraft och kapital har gjort det svårare för civila företag att finansiera sin verksamhet.
Den ryska staten har dessutom redan överskridit årets budgetmål för underskott, medan ekonomin krympte under årets första kvartal.
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Större utbetalningar
Utbetalningar till dödade och skadade soldaters familjer har vuxit till nivåer som påverkar den bredare ekonomin.
En ny rapport från Kielinstitutet pekar på att flera av Rysslands ekonomiska livlinor blivit svagare. Trots högre olje- och gaspriser har exportintäkterna påverkats av ukrainska attacker mot energianläggningar.
Samtidigt har Europa skärpt insatserna mot den så kallade skuggflotta av tankfartyg som används för att kringgå sanktioner, vilket försvårat den ryska handeln.
Rapporten lyfter även fram att Ryssland blivit allt mer beroende av Kina för teknik och import av varor via tredjeländer.
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Ukrainas ekonomi på uppgång
Den möjligheten kan begränsas ytterligare genom sekundära sanktioner mot företag och länder som hjälper Ryssland att kringgå handelsrestriktionerna.
Samtidigt fortsätter Ukrainas ekonomi att återhämta sig från det kraftiga raset 2022.
Skatteintäkterna ökar gradvis och företagens framtidstro har stärkts, även om landet fortfarande är beroende av omfattande ekonomiskt stöd från sina allierade.
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