Vinden har vänt – Ukrainas framgångar pressar rysk ekonomi

Under det senaste året har bilden av kriget förändrats.

Ukraina har stärkt sin förmåga att utveckla ny militär teknik och genomföra attacker långt inne på ryskt territorium.

Angrepp mot oljeraffinaderier och annan energiinfrastruktur har påverkat Rysslands exportintäkter, samtidigt som attacker mot det ockuperade Krim har skapat återkommande problem med el- och bränsleförsörjningen.

Råder brist på arbetskraft

Detta förbättrade militära och ekonomiska läge har ökat pressen på Ryssland, och skapat nya möjligheter för väst att försvaga den ryska krigsekonomin.

Det menar Financial Times skribent Martin Sandbu i en analys.

Utvecklingen sammanfaller med tecken på att den ryska ekonomin närmar sig sina kapacitetstak. Inflationen är fortsatt hög samtidigt som stora resurser har styrts om till försvarsindustrin.

Brist på arbetskraft och kapital har gjort det svårare för civila företag att finansiera sin verksamhet.

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Den ryska staten har dessutom redan överskridit årets budgetmål för underskott, medan ekonomin krympte under årets första kvartal.

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