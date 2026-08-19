Kinesiska modejätten Shein siktar på en värdering på 26–27 miljarder dollar när bolaget noteras i Hongkong i slutet av augusti. Det är en fjärdedel av toppnoteringen på 100 miljarder dollar från 2022. Bakom raset ligger tullar och hårdare konkurrens från Temu, samtidigt som svenska konsumenter redan märker av samma politiska motvind i sina paket.
Sheins lägre värdering visar att dina paket kommer att kosta mer
Shein siktar på att ta in omkring 2 miljarder dollar i sin börsnotering i Hongkong, med handelsstart runt slutet av augusti.
Bolaget, som grundades i Kina men numera har huvudkontor i Singapore, har tidigare försökt notera sig både i New York och London, men båda försöken misslyckades.
Sheins minskade värdering
Vid toppen 2022 värderades Shein till 100 miljarder dollar. Redan vid finansieringsrundan Serie D+ 2023 hade värderingen krympt till omkring 64 miljarder dollar.
Bakom den minskningen hittar vi både tullar och konkurrenstryck från Pinduoduos Temu, som saktade ner Sheins tillväxt.
Ökar paketkostnad i Sverige
Vad kostar det egentligen i det svenska paketet? Sedan den 1 juli 2026 har EU avskaffat den gamla tullfrihetsgränsen på 150 euro (1 655 kronor) för paket från länder utanför unionen.
I stället tas en tillfällig avgift på 3 euro, ungefär 33 kronor, ut per varutyp i paketet, inte per paket. Beställer man till exempel en tröja, en leksak och en brödkniv från Shein i samma leverans blir avgiften alltså 99 kronor, eftersom varje varuslag räknas separat enligt tulltaxans sexsiffriga koder.
Moms minskar konsumtionen
Utöver avgiften tillkommer som vanligt 25 procents moms på hela ordervärdet, oavsett hur billig varan är.
En Novus-undersökning beställd av Tullverket visar att 23 procent av svenska konsumenter uppger att den nya avgiften är ett avgörande skäl att sluta handla från plattformarna, medan 41 procent säger att den inte påverkar deras beteende alls.
Kinesisk flodvåg av paket
Reformen kom efter att antalet lågvärdespaket till EU fördubblades till 4,6 miljarder under 2024, varav 91 procent kom från Kina.
”Detta är ett avgörande ögonblick”, sa EU:s handelskommissionär Maroš Šefčovič när beslutet klubbades, och beskrev det som en tydlig markering för rättvis konkurrens.
Sheins börsvärde i skottgluggen
Kopplingen till börsvärderingen är alltså direkt. Shein har redan börjat bygga upp europeiska lager för att kringgå avgiften genom att importera i bulk och betala tull en gång, istället för per paket.
Men det kräver stora investeringar i infrastruktur. Så länge den lösningen inte är på plats fullt ut äter avgifterna, tillsammans med Temus prispress, rakt in i den marginal som en gång motiverade en värdering på 100 miljarder dollar.