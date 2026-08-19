Sheins lägre värdering visar att dina paket kommer att kosta mer

Ökar paketkostnad i Sverige

Vad kostar det egentligen i det svenska paketet? Sedan den 1 juli 2026 har EU avskaffat den gamla tullfrihetsgränsen på 150 euro (1 655 kronor) för paket från länder utanför unionen.

I stället tas en tillfällig avgift på 3 euro, ungefär 33 kronor, ut per varutyp i paketet, inte per paket. Beställer man till exempel en tröja, en leksak och en brödkniv från Shein i samma leverans blir avgiften alltså 99 kronor, eftersom varje varuslag räknas separat enligt tulltaxans sexsiffriga koder.

ANNONS

Moms minskar konsumtionen

Utöver avgiften tillkommer som vanligt 25 procents moms på hela ordervärdet, oavsett hur billig varan är.

En Novus-undersökning beställd av Tullverket visar att 23 procent av svenska konsumenter uppger att den nya avgiften är ett avgörande skäl att sluta handla från plattformarna, medan 41 procent säger att den inte påverkar deras beteende alls.

Kinesisk flodvåg av paket

Reformen kom efter att antalet lågvärdespaket till EU fördubblades till 4,6 miljarder under 2024, varav 91 procent kom från Kina.

”Detta är ett avgörande ögonblick”, sa EU:s handelskommissionär Maroš Šefčovič när beslutet klubbades, och beskrev det som en tydlig markering för rättvis konkurrens.

Sheins börsvärde i skottgluggen

Kopplingen till börsvärderingen är alltså direkt. Shein har redan börjat bygga upp europeiska lager för att kringgå avgiften genom att importera i bulk och betala tull en gång, istället för per paket.

ANNONS

Men det kräver stora investeringar i infrastruktur. Så länge den lösningen inte är på plats fullt ut äter avgifterna, tillsammans med Temus prispress, rakt in i den marginal som en gång motiverade en värdering på 100 miljarder dollar.