Sämsta månaden på 20 år för hedgefonder – på grund av AI

Hedgefonder hade sin sämsta relativa utveckling mot det breda amerikanska börsindexet S&P 500 på över 20 år under juli, enligt en analys från Goldman Sachs.

Bakgrunden var att den starka utvecklingen för AI-relaterade aktier började vända.

Många hedgefonder minskade samtidigt sina positioner i bolag inom sektorn, däribland flera halvledartillverkare och de största amerikanska teknikbolagen.

Stor AI-exponering

Goldman Sachs beskriver juli som en av de kraftigaste perioderna av så kallad avbelåning och minskad positionering bland hedgefonder under det senaste decenniet, skriver CNBC.

Fonderna drog ned på både brutto- och nettoexponeringen mot aktiemarknaden efter att ha ökat risktagandet kraftigt under årets andra kvartal.

Utvecklingen markerar en tydlig förändring jämfört med våren. Under det andra kvartalet gynnades hedgefonder av kraftiga uppgångar i populära AI-aktier. Exponeringen mot dessa bolag ökade samtidigt till rekordnivåer.

Enligt Goldman Sachs stod tekniksektorn för 14 av de 20 bolag som ökade mest i popularitet bland hedgefonder under kvartalet. Det bidrog till att positioneringen blev ovanligt koncentrerad till ett fåtal aktier.

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