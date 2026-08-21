Amerikanska hedgefonder har satsat hårt på AI. När de aktierna föll i juli blev det ett hack i kurvan under ett i övrigt starkt år.
Sämsta månaden på 20 år för hedgefonder – på grund av AI
Hedgefonder hade sin sämsta relativa utveckling mot det breda amerikanska börsindexet S&P 500 på över 20 år under juli, enligt en analys från Goldman Sachs.
Bakgrunden var att den starka utvecklingen för AI-relaterade aktier började vända.
Många hedgefonder minskade samtidigt sina positioner i bolag inom sektorn, däribland flera halvledartillverkare och de största amerikanska teknikbolagen.
Stor AI-exponering
Goldman Sachs beskriver juli som en av de kraftigaste perioderna av så kallad avbelåning och minskad positionering bland hedgefonder under det senaste decenniet, skriver CNBC.
Fonderna drog ned på både brutto- och nettoexponeringen mot aktiemarknaden efter att ha ökat risktagandet kraftigt under årets andra kvartal.
Utvecklingen markerar en tydlig förändring jämfört med våren. Under det andra kvartalet gynnades hedgefonder av kraftiga uppgångar i populära AI-aktier. Exponeringen mot dessa bolag ökade samtidigt till rekordnivåer.
Enligt Goldman Sachs stod tekniksektorn för 14 av de 20 bolag som ökade mest i popularitet bland hedgefonder under kvartalet. Det bidrog till att positioneringen blev ovanligt koncentrerad till ett fåtal aktier.
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Har ändå gått starkt
I juli började fonderna däremot bredda sina portföljer och minska beroendet av AI-temat. Både hävstången och exponeringen mot AI-aktier föll från nivåerna under andra kvartalet.
De ligger dock fortfarande över sina långsiktiga genomsnitt.
Goldman Sachs bedömer att utvecklingen för hedgefonder, deras hävstång och deras mest populära aktiepositioner har varit starkt kopplad till AI-handeln under de senaste månaderna.
Trots den svaga relativa utvecklingen i juli har amerikanska aktieinriktade hedgefonder haft ett starkt år.
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Försöker bredda sina positioner
Genomsnittet för så kallade long/short-fonder, som både kan ta långa och korta positioner, uppgick till en avkastning på omkring 10 procent fram till mitten av augusti.
Den kraftiga ompositioneringen innebär samtidigt att hedgefondernas tidigare rekordhöga koncentration mot AI-aktier har minskat.
Utvecklingen kan bli viktig för börsen om fler stora investerare fortsätter att ta ned exponeringen mot de aktier som drivit marknaden under årets första hälft.
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