Därför rusar bitcoin nu – svaret finns i statsskulden

Signalen väger tyngre än köpen

Varför rusar då bitcoin? Svaret ligger i signalen snarare än i själva köpen.

Att departementet ingriper när räntorna är som högst tolkas som att beslutsfattarna är oroade över lånekostnaderna men ovilliga att ta itu med grundproblemet, det växande budgetunderskottet. I stället väljer de en tillfällig lösning.

Det öppnar för mer aggressiva ingrepp framöver. Allianz-rådgivaren Mohamed El-Erian beskrev åtgärden som mindre betydelsefull i sig än som en föraning om en bredare avkastningskurvekontroll. ett scenario där Federal Reserve förbinder sig att köpa obegränsat med obligationer för att hålla räntorna nere, vilket skulle innebära en massiv likviditetsinjektion.

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Deutsche Bank kallar beskedet en ”mjuk form av finansiell repression”, politik som håller statens lånekostnader konstlat låga, ofta under inflationen, så att skuldens reala värde urholkas.

Det är historiskt gynnsamt för hårda tillgångar som guld och bitcoin, som båda stiger medan dollarn försvagas.

Blankare tvingades köpa tillbaka

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Samtidigt tvingade uppgången fram en våg av korttäckningar. Investerare som spekulerat i fallande pris tvingades köpa tillbaka bitcoin för att begränsa förlusterna, vilket spädde på rörelsen ytterligare.

Frågan är hur länge effekten håller. Analyshuset ING konstaterar att återköpen är ett nollsummespel som knappast ändrar den underliggande trenden för de långa räntorna, som pekar uppåt.

Redan har 30-årsräntan studsat tillbaka från 5,18 till 5,25 procent. Bessent själv medger att det delvis handlar om signalpolitik.

”Vi har en stor verktygslåda, så vi får se”, säger han.