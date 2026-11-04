Sequoia stänger kontor i London - satsar allt på Silicon Valley

Riskkapitalbolaget Sequoia Capital stänger sitt europeiska huvudkontor i London och väljer att koncentrera verksamheten till Silicon Valley.

Beslutet är ett bakslag för Storbritanniens ambitioner att bli en ledande aktör inom den snabbt växande AI-industrin.

Sequoia meddelade nedläggningen i ett inlägg på sociala medier under onsdagen.

Lämnar internationella marknader

Bolaget uppger att det inte längre ser något behov av en lokal närvaro i Europa, men framhåller att investeringar i europeiska teknikbolag kommer att fortsätta från huvudkontoret i San Francisco, skriver Financial Times.

Beslutet innebär att Sequoia i praktiken lämnar samtliga sina internationella marknader. Under de senaste två decennierna har riskkapitalbolaget öppnat kontor i Kina, Indien och Europa.

De tidigare verksamheterna i Kina och Indien har sedan dess blivit självständiga under namnen HongShan respektive Peak XV Partners.

Londonkontoret öppnade 2020, mitt under den kraftiga uppgången på teknikmarknaden under pandemin.

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