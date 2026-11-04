London har försökt bli ledande inom AI-utvecklingen i Europa. Men Klarna-investeraren Sequoia Capitals beslut att stänga kontoret i staden är en smäll mot den ambitionen.
Sequoia stänger kontor i London - satsar allt på Silicon Valley
Riskkapitalbolaget Sequoia Capital stänger sitt europeiska huvudkontor i London och väljer att koncentrera verksamheten till Silicon Valley.
Beslutet är ett bakslag för Storbritanniens ambitioner att bli en ledande aktör inom den snabbt växande AI-industrin.
Sequoia meddelade nedläggningen i ett inlägg på sociala medier under onsdagen.
Lämnar internationella marknader
Bolaget uppger att det inte längre ser något behov av en lokal närvaro i Europa, men framhåller att investeringar i europeiska teknikbolag kommer att fortsätta från huvudkontoret i San Francisco, skriver Financial Times.
Beslutet innebär att Sequoia i praktiken lämnar samtliga sina internationella marknader. Under de senaste två decennierna har riskkapitalbolaget öppnat kontor i Kina, Indien och Europa.
De tidigare verksamheterna i Kina och Indien har sedan dess blivit självständiga under namnen HongShan respektive Peak XV Partners.
Londonkontoret öppnade 2020, mitt under den kraftiga uppgången på teknikmarknaden under pandemin.
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Även rivalen har flyttat
Fyra partner har varit baserade i den brittiska huvudstaden och erbjöds möjligheten att flytta till USA för att stanna kvar inom organisationen. Tre av dem tackade nej.
Bland dem finns Luciana Lixandru, som tidigare var med och ledde Sequoias globala investeringar i bolag i ett tidigt skede.
Hon kommer att stanna i London och fortsätta arbeta med befintliga portföljbolag, men inte göra nya investeringar för Sequoias räkning.
Nedläggningen följer på ett liknande beslut från den amerikanska riskkapitalrivalen Andreessen Horowitz, som stängde sitt Londonkontor förra året efter mindre än två år.
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Gick tidigt in i Klarna
Sequoia är en av världens mest framstående teknikinvesterare och har bland annat satsat tidigt på Apple, Google, Open AI och Space X.
I Europa har portföljen omfattat svenska Klarna, tyska Trade Republic, franska Pennylane och tyska försvarsteknikbolaget Stark.
Trots att Sequoia lämnar London fortsätter europeiska AI-bolag att locka kapital. Bland de uppmärksammade bolagen finns ElevenLabs, Ineffable Intelligence och Isomorphic Labs.
Europeiska teknikstartups ligger dock fortfarande långt efter amerikanska konkurrenter när det gäller tillgången till riskkapital, särskilt från inhemska investerare.
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