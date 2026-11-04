Portugals nationella flygbolag, TAP, ägs numera till nästan 45 procent av Lufthansa. Men bolaget ska inte göra några drastiska förändringar, meddelar vd:n.
Lufthansa skriver på miljardavtalet – tar 44,9 procent av TAP
Portugal har undertecknat ett avtal med tyska Lufthansa om försäljning av en del av det statliga flygbolaget TAP.
Regeringen lovar samtidigt att bevara flygbolagets portugisiska varumärke och identitet.
Avtalet undertecknades på tisdagen vid TAP:s anläggning nära flygplatsen i Lissabon.
Premiärministern på plats
Närvarande var bland andra Portugals premiärminister Luís Montenegro, finansminister Joaquim Miranda Sarmento och Lufthansas vd Carsten Spohr, skriver Euronews.
Montenegro framhöll att uppgörelsen ska säkerställa att Portugal även fortsättningsvis har ett eget nationellt flygbolag.
Han betonade särskilt betydelsen av TAP:s internationella nätverk och bolagets förbindelser med de portugisisktalande länderna, framför allt Brasilien, samt med portugisiska samhällen runt om i världen.
Carsten Spohr försäkrade att TAP ska förbli ett portugisiskt flygbolag.
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Portugal behåller majoritetsägandet
Den tyska koncernen planerar samtidigt att utveckla Lissabon som ett av sina nav, men framhöll att strategin även omfattar andra delar av Portugal, däribland Porto, Madeira och Algarve.
Affären innebär att Lufthansa får köpa upp till 49,9 procent av aktierna i TAP. Budet uppgår till 1,201 miljarder euro. Av andelen ska fem procent i första hand erbjudas de anställda.
Den portugisiska staten kommer även efter affären att behålla 51 procent av aktierna och majoriteten av platserna i bolagets styrelse.
Den 14 oktober meddelade regeringen att Lufthansa valts som föredragen köpare i den partiella privatiseringen.
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Ska ge tillgång till nya marknader
Affären ger den tyska koncernen tillgång till nya marknader i Portugal, Afrika och Latinamerika, med särskilt fokus på Brasilien.
Transaktionen är dock ännu inte slutligt genomförd. Den måste först godkännas av EU-kommissionen, och den portugisiska regeringen räknar med att ett besked kommer under första halvåret 2028.
Fram till dess ska TAP fortsätta att drivas självständigt, med tillsyn från Lufthansa.
Regeringen räknar med att hela transaktionen ska vara slutförd i början av 2028.
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