Lufthansa skriver på miljardavtalet – tar 44,9 procent av TAP

Portugal har undertecknat ett avtal med tyska Lufthansa om försäljning av en del av det statliga flygbolaget TAP.

Regeringen lovar samtidigt att bevara flygbolagets portugisiska varumärke och identitet.

Avtalet undertecknades på tisdagen vid TAP:s anläggning nära flygplatsen i Lissabon.

Premiärministern på plats

Närvarande var bland andra Portugals premiärminister Luís Montenegro, finansminister Joaquim Miranda Sarmento och Lufthansas vd Carsten Spohr, skriver Euronews.

Montenegro framhöll att uppgörelsen ska säkerställa att Portugal även fortsättningsvis har ett eget nationellt flygbolag.

Han betonade särskilt betydelsen av TAP:s internationella nätverk och bolagets förbindelser med de portugisisktalande länderna, framför allt Brasilien, samt med portugisiska samhällen runt om i världen.

Carsten Spohr försäkrade att TAP ska förbli ett portugisiskt flygbolag.

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