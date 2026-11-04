KYC-fusion skapar europeisk koncern med kontor i Stockholm

Spanska Veridas och nederländska Fourthline går samman för att bilda en europeisk koncern inom digital identitetsverifiering och kundkännedom, så kallad KYC.

Den nya koncernen räknar med återkommande intäkter på över 50 miljoner euro under 2026.

Fusionen stöds av en investering från Seaya Andromeda, en riskkapitalfond med ett kapital på 300 miljoner euro.

Över 400 anställda

Även den befintliga investeraren Finch Capital finns kvar bland ägarna. De ekonomiska villkoren för affären har inte offentliggjorts.

Fourthlines vd Paul Stoddart kommer att leda den sammanslagna verksamheten, medan Veridas vd Eduardo Azanza blir styrelseordförande, rapporterar Dealroom.

Bolagen kompletterar varandra genom att kombinera Fourthlines plattform för regelefterlevnad och kundregistrering med Veridas teknik för biometri och bedrägeribekämpning.

Den nya koncernen kommer att ha över 400 anställda och fler än 350 kunder i 25 länder. Bland kunderna finns större banker och digitala banker.

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