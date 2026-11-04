04 nov.
2026

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Börs & finans

KYC-fusion skapar europeisk koncern med kontor i Stockholm

veridas
Fourthline-vd:n Paul Studdard (till höger) blir vd på det sammanslagna bolaget, medan Eduardo Azanza på Veridas blir styrelseordförande. (Foto: Pressbild).
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund

Fourthline och Veridas har varit två framgångsrika företag inom KYC-branschen. Nu går de ihop och blir ett och samma bolag.

Spanska Veridas och nederländska Fourthline går samman för att bilda en europeisk koncern inom digital identitetsverifiering och kundkännedom, så kallad KYC.

Den nya koncernen räknar med återkommande intäkter på över 50 miljoner euro under 2026.

Fusionen stöds av en investering från Seaya Andromeda, en riskkapitalfond med ett kapital på 300 miljoner euro.

Över 400 anställda

Även den befintliga investeraren Finch Capital finns kvar bland ägarna. De ekonomiska villkoren för affären har inte offentliggjorts.

Fourthlines vd Paul Stoddart kommer att leda den sammanslagna verksamheten, medan Veridas vd Eduardo Azanza blir styrelseordförande, rapporterar Dealroom.

Bolagen kompletterar varandra genom att kombinera Fourthlines plattform för regelefterlevnad och kundregistrering med Veridas teknik för biometri och bedrägeribekämpning.

Den nya koncernen kommer att ha över 400 anställda och fler än 350 kunder i 25 länder. Bland kunderna finns större banker och digitala banker.

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Kontor i Stockholm

Mer än 300 av medarbetarna arbetar vid teknikutvecklingscentrum i spanska Pamplona och Barcelona.

Huvudkontoret placeras i Amsterdam, medan verksamheten även har kontor i Stockholm, Pamplona, Barcelona, Mexico City, São Paulo och Boston.

Målet är att nå återkommande intäkter på 85 miljoner euro år 2029.

Fusionen sker inför skärpta europeiska regler mot penningtvätt. EU:s nya regelverk börjar tillämpas i juli 2027 och innebär att finansinstitut behöver uppdatera sina system för kundkontroller och digital kundregistrering.

Genom sammanslagningen vill bolagen erbjuda banker och fintechföretag en mer heltäckande lösning för identitetskontroller och regelefterlevnad på flera marknader.

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