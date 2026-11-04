Samma burgare kan kosta olika mycket på McDonalds-restauranger i USA, och det är AI som avgör priset. Det får nu politiker att utkräva svar av restaurangkedjan.
AI satte dyrare pris på McDonalds-burgare – vd:n grillas av senator
Fem amerikanska demokratiska politiker kräver svar från McDonald’s vd Chris Kempczinski om snabbmatskedjans användning av algoritmer för att rekommendera menypriser i USA.
Politikerna befarar att tekniken kan användas för att höja priserna för konsumenterna och underlätta otillåtet samarbete mellan restauranger.
Bakom initiativet står senator Elizabeth Warren och fyra demokratiska ledamöter i representanthuset.
Använder algoritmer för att sätta priser
I ett brev daterat den 2 november riktar de flera frågor till Kempczinski med anledning av en Reuters-granskning från september.
Granskningen visade att McDonald’s använder maskininlärning för att ta fram rekommendationer om så kallade optimala priser för varje menyprodukt på respektive restaurang.
Algoritmerna tar bland annat hänsyn till uppskattningar av hur mycket restaurangernas typiska kunder är beredda att betala.
Politikerna vill bland annat veta om verktygen använder individuella kunduppgifter från McDonald’s lojalitetsprogram, hur franchisetagare uppmuntras att följa rekommendationerna och vilka konkurrensrättsliga granskningar som genomfördes innan systemen infördes.
De har begärt svar senast den 16 november.
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Större prisskillnader
Bakgrunden är en växande oro för hur algoritmisk prissättning kan påverka konkurrensen och konsumenternas kostnader.
Enligt tre franchisetagare som Reuters talade med i september har prissättningssystemets rekommendationer bidragit till större prisskillnader mellan närliggande restauranger.
McDonald’s har tidigare avvisat uppgifterna om att företagets prissättningsverktyg skulle basera rekommendationerna på enskilda kunders betalningsvilja.
Bolaget har också framhållit att franchisetagarna själva bestämmer sina priser och att verktygen endast fungerar som rekommendationer.
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Tillbakavisar kritiken
Företaget har dessutom beskrivit algoritmisk prisanalys som en etablerad affärsmetod och tillbakavisat kritiken mot systemet.
Frågan har även fått en juridisk dimension. Under de senaste veckorna har två grupptalan väckts i federal domstol i USA.
I stämningarna anklagas McDonald’s för att olagligt samordna menypriser mellan franchiserestauranger och restauranger som drivs av företaget självt genom ett centraliserat algoritmiskt prissättningssystem.
McDonald’s har bestridit anklagelserna och hävdat att det är franchisetagarna som fattar de slutliga prisbesluten.
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