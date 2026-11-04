AI satte dyrare pris på McDonalds-burgare – vd:n grillas av senator

Fem amerikanska demokratiska politiker kräver svar från McDonald’s vd Chris Kempczinski om snabbmatskedjans användning av algoritmer för att rekommendera menypriser i USA.

Politikerna befarar att tekniken kan användas för att höja priserna för konsumenterna och underlätta otillåtet samarbete mellan restauranger.

Bakom initiativet står senator Elizabeth Warren och fyra demokratiska ledamöter i representanthuset.

Använder algoritmer för att sätta priser

I ett brev daterat den 2 november riktar de flera frågor till Kempczinski med anledning av en Reuters-granskning från september.

Granskningen visade att McDonald’s använder maskininlärning för att ta fram rekommendationer om så kallade optimala priser för varje menyprodukt på respektive restaurang.

Algoritmerna tar bland annat hänsyn till uppskattningar av hur mycket restaurangernas typiska kunder är beredda att betala.

Politikerna vill bland annat veta om verktygen använder individuella kunduppgifter från McDonald’s lojalitetsprogram, hur franchisetagare uppmuntras att följa rekommendationerna och vilka konkurrensrättsliga granskningar som genomfördes innan systemen infördes.

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De har begärt svar senast den 16 november.

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