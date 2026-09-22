London testar ny marknad – anställda säljer aktier utan börsnotering

Trög start – sedan fart

PISCES godkändes i augusti 2025 men fick en långsam start. Många privata bolag valde att sköta aktieförsäljningar internt eller via privata mäklarnätverk. Ett av dem var Revolut.

Aktiviteten tog fart när självkörningsbolaget Wayve i juli presenterade en försäljning på 63 miljoner pund, följt av fintechbolaget Moneybox med 45 miljoner pund senare samma månad. Wayve värderades senast till 8,6 miljarder dollar. Moneybox värderades till 800 miljoner pund, 45 procent högre än i den senaste stora finansieringsrundan 2024.

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Veremark är betydligt mindre, och det är poängen enligt Callaghan. Han hoppas visa att även små bolag kan använda plattformen för att skapa likviditet.

Frågetecken kring prissättningen

Alla är inte övertygade om att priserna håller. Advokatbyrån Charles Russell Speechlys pekar i en analys på hur Moneybox-värderingen kom till. Det fanns ingen konkurrerande budgivning och ingen offentlig kurshistorik.

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Värderingen bars av bolagets berättelse och av en utvald grupp köpare, vilket enligt byrån inte skiljer sig så mycket från hur sekundärförsäljningar alltid gått till. Skillnaden är att det nu sker under en reglerad marknadsplats flagga.

Konkurrensen mellan operatörerna är också svag än så länge. Londonbörsen är den enda PISCES-plattformen med flera bolag. Asset Match och JP Jenkins har ett bolag var, och Vestd har ännu inget.

Liknande problem i Sverige

Problemet som PISCES ska lösa känns igen i Sverige.

Anställda i växande bolag sitter på aktier eller optioner som är svåra att omvandla till pengar innan en notering eller ett uppköp. Fenomenet är globalt. Realtid rapporterade förra året om hur designappen Canva lät anställda sälja till storinvesterare.

I Sverige handlas onoterade aktier i regel manuellt per telefon, via ett värdepappersinstitut som bolaget gett uppdraget att organisera handeln. Digitala alternativ växer fram. Plattformen Eqvor, som står under Finansinspektionens tillsyn, erbjuder digital orderläggning där köp- och säljorder möts på en strukturerad marknad. Någon statligt initierad ram av Londons modell finns dock inte.

Börsvägen är samtidigt öppen men ojämn. Dagens PS rapporterade i våras att noteringsivern svalnat efter kriget i Mellanöstern. I augusti skrev Realtid att aktiviteten på den svenska noteringsmarknaden var den högsta på flera år, med fler bolag i noteringskön inför hösten.

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