Hittills har bara stora investeringsföretag och fonder kunnat göra private equity-investeringar. Det kan förändras i framtiden.
SEC:s nya förslag: Ge småsparare tillgång till private equity
USA:s finansmarknadsmyndighet SEC föreslår nya regler som skulle göra det enklare för privatpersoner att investera i private equity, riskkapital och andra alternativa investeringar.
Förslaget kommer samtidigt som private equity-branschen söker nya investerare.
Stora institutioner som pensionsfonder och universitetsstiftelser har under lång tid ökat sina innehav i alternativa tillgångar.
Öppnar för ny avgiftsstruktur
Många fonder sitter nu på stora mängder kapital bundet i onoterade bolag som varit svåra att sälja.
Samtidigt har avkastningen på säkrare ränteplaceringar stigit.
Tvååriga amerikanska statsobligationer har nyligen gett omkring 5 procent, vilket har gjort det svårare för alternativa investeringar att framstå som attraktiva i förhållande till risken.
SEC:s förslag skulle bland annat kunna tillåta prestationsbaserade avgifter i fler fonder som riktar sig till vanliga investerare, rapporterar Wall Street Journal.
Det skulle kunna öppna för en avgiftsmodell liknande den så kallade 2 och 20-modellen, där förvaltaren tar en årlig avgift på omkring 2 procent och upp till 20 procent av vinsten.
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Vill öppna tillgängligheten för fler
Förslaget skulle även ge vissa fonder med mindre likvida tillgångar större flexibilitet kring hur investerare kan köpa och sälja andelar.
SEC-ordföranden Paul Atkins har argumenterat för att tillgången till finansmarknaden inte bör vara begränsad till de rikaste eller mest professionella investerarna.
Kritiker pekar samtidigt på stora skillnader mellan institutionella och privata investerare.
Finns en risk med likviditeten
Private equity-fonder har ofta betydligt högre avgifter än vanliga indexfonder och värderar sina innehav utifrån uppskattningar snarare än löpande marknadspriser.
Likviditeten är en annan risk. Alternativa fonder investerar ofta i tillgångar som inte handlas regelbundet, vilket kan innebära att investerare måste vara beredda att låta pengarna vara bundna i flera år.
Under de senaste åren har investerare i flera alternativa fonder haft svårt att få tillbaka sina pengar när de velat sälja.
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