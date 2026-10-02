SEC:s nya förslag: Ge småsparare tillgång till private equity

USA:s finansmarknadsmyndighet SEC föreslår nya regler som skulle göra det enklare för privatpersoner att investera i private equity, riskkapital och andra alternativa investeringar.

Förslaget kommer samtidigt som private equity-branschen söker nya investerare.

Stora institutioner som pensionsfonder och universitetsstiftelser har under lång tid ökat sina innehav i alternativa tillgångar.

Öppnar för ny avgiftsstruktur

Många fonder sitter nu på stora mängder kapital bundet i onoterade bolag som varit svåra att sälja.

Samtidigt har avkastningen på säkrare ränteplaceringar stigit.

Tvååriga amerikanska statsobligationer har nyligen gett omkring 5 procent, vilket har gjort det svårare för alternativa investeringar att framstå som attraktiva i förhållande till risken.

SEC:s förslag skulle bland annat kunna tillåta prestationsbaserade avgifter i fler fonder som riktar sig till vanliga investerare, rapporterar Wall Street Journal.

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Det skulle kunna öppna för en avgiftsmodell liknande den så kallade 2 och 20-modellen, där förvaltaren tar en årlig avgift på omkring 2 procent och upp till 20 procent av vinsten.

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