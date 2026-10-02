Frankrike kan släppa oljereserver – för att undvika domedagsscenario

Frankrike överväger att släppa delar av landets strategiska oljereserver för att dämpa stigande dieselpriser och minska risken för brist på drivmedel.

Förslaget kommer efter påtryckningar från USA och inför ett G7-möte på fredagen.

Enligt tre EU-diplomater diskuterades frågan vid ett möte mellan EU-kommissionen och medlemsländerna på fredagsmorgonen.

Överväger exportstopp

Frankrike har ännu inte lagt fram något formellt förslag, men har enligt diplomaterna skissat på en modell där 50 miljoner fat diesel kombineras med ytterligare 50 miljoner fat råolja från de strategiska reserverna, skriver Euronews.

USA har enligt en av diplomaterna krävt att totalt 100 miljoner fat ska släppas från europeiska lager.

EU har inte accepterat kravet, samtidigt som Frankrike föreslagit en uppdelning mellan diesel och råolja.

USA:s energiminister Chris Wright har tidigare föreslagit att EU ska släppa omkring 120 miljoner fat från sina reserver under tre månader. Åtgärden skulle enligt USA kunna bidra till att dämpa bränslepriserna och minska behovet av mer långtgående åtgärder.

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Trumpadministrationen överväger samtidigt ett stopp för amerikansk export av diesel.

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