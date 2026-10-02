En utbredd brist på drivmedel vore katastrofal för såväl den franska regeringen som övriga världen. Därför kan nu Emmanuel Macron välja att ta ett drastiskt beslut.
Frankrike kan släppa oljereserver – för att undvika domedagsscenario
Frankrike överväger att släppa delar av landets strategiska oljereserver för att dämpa stigande dieselpriser och minska risken för brist på drivmedel.
Förslaget kommer efter påtryckningar från USA och inför ett G7-möte på fredagen.
Enligt tre EU-diplomater diskuterades frågan vid ett möte mellan EU-kommissionen och medlemsländerna på fredagsmorgonen.
Överväger exportstopp
Frankrike har ännu inte lagt fram något formellt förslag, men har enligt diplomaterna skissat på en modell där 50 miljoner fat diesel kombineras med ytterligare 50 miljoner fat råolja från de strategiska reserverna, skriver Euronews.
USA har enligt en av diplomaterna krävt att totalt 100 miljoner fat ska släppas från europeiska lager.
EU har inte accepterat kravet, samtidigt som Frankrike föreslagit en uppdelning mellan diesel och råolja.
USA:s energiminister Chris Wright har tidigare föreslagit att EU ska släppa omkring 120 miljoner fat från sina reserver under tre månader. Åtgärden skulle enligt USA kunna bidra till att dämpa bränslepriserna och minska behovet av mer långtgående åtgärder.
Trumpadministrationen överväger samtidigt ett stopp för amerikansk export av diesel.
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Ska hålla ett möte under fredagen
Frankrikes president Emmanuel Macron har tidigare beskrivit ett sådant exportförbud som ”katastrofalt”, eftersom Frankrike och andra europeiska länder är beroende av import av raffinerade oljeprodukter.
Brentoljan steg över 100 dollar per fat den 1 oktober. Uppgången har bland annat kopplats till att USA placerat ytterligare ett hangarfartyg i Mellanöstern och till att Kina har stoppat delar av sin bränsleexport.
Efter fredagens energimöte uppgav EU-kommissionen att unionen är redo för gemensamma åtgärder. Ett eventuellt frisläppande av reserverna måste dock samordnas genom Internationella energiorganet, IEA.
Att Frankrike överväger att släppa diesel direkt är betydelsefullt eftersom bränslet snabbare kan nå marknaden än råolja, som först måste raffineras.
På fredagseftermiddagen ska G7-ländernas ledare hålla ett videomöte under franskt ordförandeskap.
Enligt Élyséepalatset är syftet att samordna åtgärder för att minska prispressen och säkra tillgången på råolja och raffinerade oljeprodukter.
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