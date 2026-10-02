Gyllene pass finns redan i flera mindre länder i Europa. Nu går Argentina i samma fotspår och erbjuder en ny väg till medborgarskap.
Investerare får medborgarskap i Argentina – om de ger staten en miljongåva
Argentina kommer att införa ett program som ger utländska investerare möjlighet att få argentinskt medborgarskap i utbyte mot en större investering.
Programmet ska enligt regeringen vara i drift under fjärde kvartalet 2026.
Bakom satsningen står president Javier Mileis regering, som försöker hitta nya sätt att få in dollar och hantera landets stora skulder, skriver Financial Times.
Finns två olika alternativ
Argentina är fortfarande utestängt från de internationella kapitalmarknaderna efter en skuldrekonstruktion 2020.
Enligt ekonomidepartementet kommer sökande att kunna välja mellan två alternativ. Det ena är en icke återbetalningsbar donation på 350 000 dollar till den argentinska statskassan.
Det andra är köp av en statsobligation utan kupongränta till ett värde av 800 000 dollar.
Inrikesminister Diego Santilli presenterade satsningen på ett investeringsevenemang i Paris på fredagen.
”I dag öppnar Argentina sina armar för de många människor i världen som vill investera, utveckla och fördjupa vår väg framåt”, säger Santilli.
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Risker har lyfts fram
Argentina blir därmed ett av ett begränsat antal länder som erbjuder så kallade gyllene pass, där utländska medborgare kan få medborgarskap genom investeringar.
De flesta länder som erbjuder liknande program är betydligt mindre än Argentina, som har omkring 46 miljoner invånare.
Programmen har samtidigt mött kritik från organisationer som arbetar med transparens och mot korruption. Kritiker har bland annat pekat på risker för penningtvätt, korruption och säkerhetshot.
EU-domstolen slog förra året fast att Maltas system för medborgarskap genom investeringar stred mot EU-rätten.
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I stort behov av pengar
Argentina behöver samtidigt stora mängder dollar för att klara sina framtida skuldbetalningar.
Enligt ekonomidepartementet ska omkring 29 miljarder dollar i dollar-denominerade skulder betalas fram till slutet av 2027.
En grupp konsultföretag som rådgivit regeringen bedömer att det nya programmet kan generera omkring 2,5 miljarder dollar under de kommande fem åren.
Sökande kommer enligt regeringen att genomgå omfattande kontroller med hänsyn till nationell säkerhet, det finansiella systemets integritet och Argentinas internationella anseende.
Programmet har ännu inte behandlats i kongressen. Det kan därför bli politiskt omstritt inför presidentvalet nästa år.
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