Investerare får medborgarskap i Argentina – om de ger staten en miljongåva

Argentina kommer att införa ett program som ger utländska investerare möjlighet att få argentinskt medborgarskap i utbyte mot en större investering.

Programmet ska enligt regeringen vara i drift under fjärde kvartalet 2026.

Bakom satsningen står president Javier Mileis regering, som försöker hitta nya sätt att få in dollar och hantera landets stora skulder, skriver Financial Times.

Finns två olika alternativ

Argentina är fortfarande utestängt från de internationella kapitalmarknaderna efter en skuldrekonstruktion 2020.

Enligt ekonomidepartementet kommer sökande att kunna välja mellan två alternativ. Det ena är en icke återbetalningsbar donation på 350 000 dollar till den argentinska statskassan.

Det andra är köp av en statsobligation utan kupongränta till ett värde av 800 000 dollar.

Inrikesminister Diego Santilli presenterade satsningen på ett investeringsevenemang i Paris på fredagen.

ANNONS

”I dag öppnar Argentina sina armar för de många människor i världen som vill investera, utveckla och fördjupa vår väg framåt”, säger Santilli.

Läs mer: Milei hotar Falklandsoljan – Rockhopper faller 10 procent. Dagens PS