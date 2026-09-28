Pengarna sitter fast i private equity: Så gör de rika för att få ut dem

Förmögna privatpersoner har börjat låna pengar mot sina innehav i private equity för att kompensera för att utbetalningarna från buyoutfonderna har torkat ut. Det rapporterar Financial Times.

Så kallad NAV-belåning (net asset value), där lånet tas mot substansvärdet i fondandelar, har tidigare främst använts av institutioner som velat belåna sina innehav i private equity och privata krediter. Nu sprider sig metoden till rika individer och de familjekontor som förvaltar deras förmögenheter.

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Bakgrunden är den utdragna torkan på exitmarknaden. Buyoutfonderna, private capital-branschens största tillgångsslag, har under de senaste fyra åren betalat tillbaka betydligt mindre kapital till sina investerare än under decenniet dessförinnan.

Realtid har tidigare beskrivit hur branschen sitter fast med portföljbolag den inte blir av med, och Federal Reserves senaste räntehöjning väntas göra marknaden ännu trögare. Dagens PS har beskrivit utvecklingen som ett darwinistiskt urval där de svagaste aktörerna slås ut.

”Ineffektivt”

Resultatet är att investerare, från pensionsfonder och riskkapitalchefer till allt fler privatpersoner, letar efter andra sätt att frigöra likviditet medan kapitalet ligger inlåst.

Ben Williams, chef för utlåning och inlåning inom Goldman Sachs private banking i Emea och Asien, säger till FT att kunderna har blivit mindre toleranta mot tillgångar som inte skapar mer värde åt dem.

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”Man vill åtminstone ha möjligheten att få ut så mycket som möjligt av sina tillgångar på ett riskeffektivt sätt. Och det är ineffektivt att ha en tillgång som man inte kan få att arbeta”, säger han.

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Enligt en rapport från UBS allokerade familjekontor 20 procent av sina tillgångar till private equity och privata krediter 2025, jämfört med 16 procent 2019.