Fyra år av svag affärsaktivitet har strypt kassaflödet från buyoutfonderna. Nu följer förmögna privatpersoner och familjekontor i pensionsfondernas spår och tar lån mot värdet på sina innehav.
Pengarna sitter fast i private equity: Så gör de rika för att få ut dem
Förmögna privatpersoner har börjat låna pengar mot sina innehav i private equity för att kompensera för att utbetalningarna från buyoutfonderna har torkat ut. Det rapporterar Financial Times.
Så kallad NAV-belåning (net asset value), där lånet tas mot substansvärdet i fondandelar, har tidigare främst använts av institutioner som velat belåna sina innehav i private equity och privata krediter. Nu sprider sig metoden till rika individer och de familjekontor som förvaltar deras förmögenheter.
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Bakgrunden är den utdragna torkan på exitmarknaden. Buyoutfonderna, private capital-branschens största tillgångsslag, har under de senaste fyra åren betalat tillbaka betydligt mindre kapital till sina investerare än under decenniet dessförinnan.
Realtid har tidigare beskrivit hur branschen sitter fast med portföljbolag den inte blir av med, och Federal Reserves senaste räntehöjning väntas göra marknaden ännu trögare. Dagens PS har beskrivit utvecklingen som ett darwinistiskt urval där de svagaste aktörerna slås ut.
”Ineffektivt”
Resultatet är att investerare, från pensionsfonder och riskkapitalchefer till allt fler privatpersoner, letar efter andra sätt att frigöra likviditet medan kapitalet ligger inlåst.
Ben Williams, chef för utlåning och inlåning inom Goldman Sachs private banking i Emea och Asien, säger till FT att kunderna har blivit mindre toleranta mot tillgångar som inte skapar mer värde åt dem.
”Man vill åtminstone ha möjligheten att få ut så mycket som möjligt av sina tillgångar på ett riskeffektivt sätt. Och det är ineffektivt att ha en tillgång som man inte kan få att arbeta”, säger han.
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Enligt en rapport från UBS allokerade familjekontor 20 procent av sina tillgångar till private equity och privata krediter 2025, jämfört med 16 procent 2019.
Alternativ till andrahandsmarknaden
NAV-lån är ett alternativ till att sälja andelar på andrahandsmarknaden, där affärer ofta görs med rabatt. Genom att belåna innehaven kan investerare få loss kontanter utan att realisera en förlust och sedan placera pengarna någon annanstans.
Enligt Fund Finance Partners uppgår den totala marknaden för NAV-lån till omkring 150 miljarder dollar, med en genomsnittlig affärsstorlek på cirka 150 miljoner dollar. Siffrorna avser hela marknaden, inte enbart privatpersoner.
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Scott Rosen på kreditjätten Ares beskriver privatpersonernas användning som fortfarande i ett tidigt skede, men menar att NAV-finansiering alltmer fungerar som ytterligare en likviditetskälla.
Dupe Adeyemo på kapitalförvaltaren AllianceBernstein säger att begreppet NAV-lån för privatpersoner inte fanns för tio år sedan. Då handlade det om enstaka, unika transaktioner. Sedan dess har marknaden institutionaliserats och vuxit till en egen, erkänd kategori.
Lägre belåningsgrad än för konst
För bankerna är utlåningen inte okomplicerad, eftersom de underliggande tillgångarna är illikvida. Williams placerar den i toppen av svårighetsskalan.
Goldman Sachs lånar i regel ut 25–35 procent av tillgångarnas värde vid NAV-lån. Det är klart lägre än de 40–60 procent i belåningsgrad som banker brukar erbjuda mot konst, ett annat illikvid tillgångsslag som förmögna ofta lånar mot.
Löptiderna ligger vanligen på två till tre år, och lånen förlängs ofta.