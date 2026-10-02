Makroindikatorer och börsen pekar inte alltid åt samma håll. När USA:s nya jobbsiffror släpptes var de svagare än väntat – men börsen tog ett glädjeskjutt.
USA-börsen stiger efter usel jobbrapport – här är anledningen
Att USA-börserna steg kraftigt på fredagen beror på att rapporten har minskat förväntningarna på ytterligare räntehöjningar från Federal Reserve.
Den amerikanska ekonomin skapade 29 000 jobb i september, betydligt färre än de omkring 90 000 som ekonomer hade räknat med.
Samtidigt steg arbetslösheten oväntat från 4,1 till 4,2 procent.
Funnits risk för höjd ränta
För investerare tolkades den svaga statistiken som positiva besked. En svalare arbetsmarknad minskar pressen på centralbanken att höja räntan, vilket i sin tur kan gynna aktier och andra risktillgångar, skriver Business Insider.
Marknaden har under året präglats av oro för att stigande inflation och stark ekonomisk aktivitet skulle tvinga Federal Reserve att fortsätta strama åt penningpolitiken.
Efter jobbstatistiken föll de amerikanska marknadsräntorna. Räntan på tioåriga amerikanska statsobligationer sjönk som mest med sex punkter till 5,17 procent.
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Börsen studsade uppåt
Tvåårsräntan, som är särskilt känslig för förväntningar på Federal Reserves styrränta, föll också med omkring sex punkter till 4,72 procent.
På räntemarknaden prisades sannolikheten för att Federal Reserve lämnar räntan oförändrad vid oktober månads möte till 83 procent.
Även förväntningarna på ränteläget vid årets slut förändrades, med betydligt större sannolikhet för oförändrade räntor.
Aktiemarknaden reagerade samtidigt kraftigt uppåt.
Dow Jones steg omkring 500 punkter, medan Nasdaq ökade mer än 1 procent. S&P 500 var upp 0,86 procent och Nasdaq 100 hade stigit 1,35 procent kring klockan 16 svensk tid.
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Glada techbolag
Tekniksektorn gick särskilt starkt. AMD steg omkring 3 procent och Nvidia ökade 2 procent. Även Meta, Microsoft, Micron och Broadcom handlades upp.
Marknadens fokus riktas nu mot nästa viktiga inflationsrapport, som publiceras den 14 oktober. Den väntas få stor betydelse för Federal Reserves beslut om penningpolitiken under resten av året.
Den senaste ekonomiska statistiken har samtidigt gett en blandad bild av den amerikanska ekonomin.
Tillväxtindikatorer har pekat på fortsatt stark aktivitet, medan arbetsmarknaden nu visar tydligare tecken på att tappa fart.
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