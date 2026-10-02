USA-börsen stiger efter usel jobbrapport – här är anledningen

Att USA-börserna steg kraftigt på fredagen beror på att rapporten har minskat förväntningarna på ytterligare räntehöjningar från Federal Reserve.

Den amerikanska ekonomin skapade 29 000 jobb i september, betydligt färre än de omkring 90 000 som ekonomer hade räknat med.

Samtidigt steg arbetslösheten oväntat från 4,1 till 4,2 procent.

Funnits risk för höjd ränta

För investerare tolkades den svaga statistiken som positiva besked. En svalare arbetsmarknad minskar pressen på centralbanken att höja räntan, vilket i sin tur kan gynna aktier och andra risktillgångar, skriver Business Insider.

Marknaden har under året präglats av oro för att stigande inflation och stark ekonomisk aktivitet skulle tvinga Federal Reserve att fortsätta strama åt penningpolitiken.

Efter jobbstatistiken föll de amerikanska marknadsräntorna. Räntan på tioåriga amerikanska statsobligationer sjönk som mest med sex punkter till 5,17 procent.

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