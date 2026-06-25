Mer Kina och Ryssland och mindre USA. Det är kontentan i Saudiarabiens senaste utrikesdrag, menar bedömare.
Saudiarabien har valt sida i oljekrisen – och det är inte USA
Saudiarabien fördjupar åter sina relationer med Kina och Ryssland efter den senaste konflikten med Iran.
Ett växande missnöje med USA:s säkerhetsgarantier och ett allt tätare ekonomiskt samarbete med Peking ses som orsakerna.
Utvecklingen markerar ännu ett skifte i Saudiarabiens utrikespolitiska balansgång.
Samtalar om ökat samarbete
Efter årtionden av nära band till Washington började Saudiarabien successivt närma sig Kina och Ryssland efter oljepriskriget 2014–2016.
När Donald Trump återvände till Vita huset stärktes relationen med USA på nytt, men efter den senaste Iran-konflikten pekar mycket på att Riyadh åter söker sig österut, skriver energisajten Oilprice.com i en analys.
Under förra veckan hölls flera möten mellan kinesiska och saudiska företrädare.
Ett av dem samlade representanter från Kinas energimyndighet och oljejätten Saudi Aramco för samtal om utökat samarbete inom olja, gas och global energisäkerhet.
Analysen beskriver utvecklingen som kulmen på en process som pågått i över ett decennium.
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Har spelat en viktig roll
När oljepriskriget slog hårt mot Saudiarabiens statsfinanser blev Kina en allt viktigare partner genom investeringar, energisamarbeten och stöd till kronprins Mohammed bin Salmans ekonomiska reformprogram.
Kina spelade även en viktig roll när Saudi Aramco planerade sin börsnotering. När internationella investerare visade svalt intresse erbjöd sig kinesiska aktörer att köpa hela den andel som skulle säljas.
Affären blev aldrig av, men bidrog till att stärka relationen mellan länderna.
Sedan dess har samarbetet vuxit genom miljardinvesteringar, gemensamma industriprojekt och ökad handel.
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Köper mycket olja
Kina är i dag Saudiarabiens största kund för råolja, samtidigt som länderna fördjupat samarbetet inom raffinering, petrokemi och infrastruktur.
Den senaste konflikten med Iran har enligt analysen ytterligare förändrat maktbalansen.
Trots omfattande investeringar i amerikansk försvarsmateriel lyckades Iran slå mot flera viktiga saudiska olje- och energianläggningar.
Händelserna har väckt frågor i Riyadh om hur tillförlitligt det amerikanska säkerhetssamarbetet är.
Samtidigt fortsätter Kina att stärka sitt inflytande i Mellanöstern genom ekonomiska satsningar snarare än militära allianser.
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