Saudiarabien har valt sida i oljekrisen – och det är inte USA

Saudiarabien fördjupar åter sina relationer med Kina och Ryssland efter den senaste konflikten med Iran.

Ett växande missnöje med USA:s säkerhetsgarantier och ett allt tätare ekonomiskt samarbete med Peking ses som orsakerna.

Utvecklingen markerar ännu ett skifte i Saudiarabiens utrikespolitiska balansgång.

Samtalar om ökat samarbete

Efter årtionden av nära band till Washington började Saudiarabien successivt närma sig Kina och Ryssland efter oljepriskriget 2014–2016.

När Donald Trump återvände till Vita huset stärktes relationen med USA på nytt, men efter den senaste Iran-konflikten pekar mycket på att Riyadh åter söker sig österut, skriver energisajten Oilprice.com i en analys.

Under förra veckan hölls flera möten mellan kinesiska och saudiska företrädare.

Ett av dem samlade representanter från Kinas energimyndighet och oljejätten Saudi Aramco för samtal om utökat samarbete inom olja, gas och global energisäkerhet.

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Analysen beskriver utvecklingen som kulmen på en process som pågått i över ett decennium.

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