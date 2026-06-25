Trots tullarna: Toyota kan bli större än GM i USA

För det första halvåret i år väntas Toyota rapportera en försäljningsökning i USA på närmare 1 procent till 1,25 miljoner fordon.

GM backar

GM väntas i sin tur rapportera en minskning på drygt 7 procent under samma period till 1,33 miljoner fordon, enligt en prognos av branschbolaget Cox Automotive, rapporterar CNBC.

Vid det här årets slut skulle Toyota potentiellt kunna gå om GM som den bäst säljande tillverkaren på den amerikanska marknaden, enligt Charlie Chesbrough, senior ekonom vid Cox Automotive.

Han säger vidare att trenden är ”oroande för General Motors”.