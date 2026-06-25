Den japanska biljätten Toyota närmar sig den amerikanska konkurrenten General Motors (GM) i kampen om vem som säljer flest fordon i USA, enligt en ny prognos.
Trots tullarna: Toyota kan bli större än GM i USA
För det första halvåret i år väntas Toyota rapportera en försäljningsökning i USA på närmare 1 procent till 1,25 miljoner fordon.
GM backar
GM väntas i sin tur rapportera en minskning på drygt 7 procent under samma period till 1,33 miljoner fordon, enligt en prognos av branschbolaget Cox Automotive, rapporterar CNBC.
Vid det här årets slut skulle Toyota potentiellt kunna gå om GM som den bäst säljande tillverkaren på den amerikanska marknaden, enligt Charlie Chesbrough, senior ekonom vid Cox Automotive.
Han säger vidare att trenden är ”oroande för General Motors”.