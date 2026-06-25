Kontantuttag kostar pengar – så mycket måste du betala

Svenskar är inte vana att det kostar att ta ut pengar från uttagsautomater, åtminstone inte på svensk mark.

Men från den 29 maj tar företaget Kontanten betalt för uttag i sina automater.

Beskedet har väckt kritik från kunder som anser att det blir dyrare att följa myndigheternas rekommendation om att ha kontanter hemma.

Dyrare omkostnader

Kontanten driver omkring 450 uttagsautomater i landet. Avgiften varierar beroende på uttagsbeloppet och visas på skärmen innan uttaget genomförs.

Den som tar ut upp till 200 kronor betalar 15 kronor i avgift. Uttag på mellan 300 och 1 000 kronor kostar 20 kronor, och uttag över det kostar 25 kronor, skriver E55.

För den som behöver göra flera mindre uttag kan kostnaden snabbt bli betydande.

Bakgrunden är enligt bolaget en ekonomi som inte längre går ihop. Kostnaderna för säkerhet, värdetransporter, service och kontanthantering har ökat samtidigt som allt färre tar ut kontanter, skriver Helsingborgs Dagblad.

ANNONS

Ersättningen från bankerna har däremot varit oförändrad under lång tid, vilket enligt företaget gjort avgifter nödvändiga för att verksamheten ska överleva.

Läs mer: Om kriget kommer: Så mycket kontanter ska du ha hemma. Dagens PS