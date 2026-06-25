Flera hundra uttagsautomater tar numera ut en avgift för att du ska få ut kontanter. Men det gäller inte alla automater.
Kontantuttag kostar pengar – så mycket måste du betala
Svenskar är inte vana att det kostar att ta ut pengar från uttagsautomater, åtminstone inte på svensk mark.
Men från den 29 maj tar företaget Kontanten betalt för uttag i sina automater.
Beskedet har väckt kritik från kunder som anser att det blir dyrare att följa myndigheternas rekommendation om att ha kontanter hemma.
Dyrare omkostnader
Kontanten driver omkring 450 uttagsautomater i landet. Avgiften varierar beroende på uttagsbeloppet och visas på skärmen innan uttaget genomförs.
Den som tar ut upp till 200 kronor betalar 15 kronor i avgift. Uttag på mellan 300 och 1 000 kronor kostar 20 kronor, och uttag över det kostar 25 kronor, skriver E55.
För den som behöver göra flera mindre uttag kan kostnaden snabbt bli betydande.
Bakgrunden är enligt bolaget en ekonomi som inte längre går ihop. Kostnaderna för säkerhet, värdetransporter, service och kontanthantering har ökat samtidigt som allt färre tar ut kontanter, skriver Helsingborgs Dagblad.
Ersättningen från bankerna har däremot varit oförändrad under lång tid, vilket enligt företaget gjort avgifter nödvändiga för att verksamheten ska överleva.
Läs mer: Om kriget kommer: Så mycket kontanter ska du ha hemma. Dagens PS
Kommer en ny lag
Kontanten uppger att alternativet hade varit att avveckla automaterna.
Bolaget står utanför det system som finansierar de bankägda Bankomat-automaterna och menar att någon långsiktig lösning för finansieringen inte har presenterats, trots dialog med myndigheter, banker och andra aktörer.
Beslutet kommer samtidigt som en ny kontantlag träder i kraft den 1 juli.
Syftet är att säkra möjligheten att använda kontanter i samhället genom att stärka bankernas ansvar för uttag, insättningar och växelhantering.
Bland annat ska privatpersoner få bättre tillgång till insättning av kontanter och företag enklare kunna hantera dagskassor.
Läs mer: Sverige extremt sårbart när kontanterna försvinner. Dagens PS
Vill ha alternativ
Organisationen Kontantupproret menar att avgifterna illustrerar de problem som fortfarande finns i det svenska kontantsystemet.
”Digitala betalningar är bra. Jag använder dem själv, men de fungerar inte alltid. Bland annat gäller det människor i digitalt utanförskap. Putin kan också stänga av det digitala systemet vilken dag som helst. Därför tycker vi att man ska ha så många alternativ till betalning som möjligt”, säger Björn Eriksson på Kontantupproret till HD.
Enligt organisationen riskerar Kontantens automater att förlora kunder när Bankomats uttag fortfarande är avgiftsfria, vilket på sikt kan minska konkurrensen på marknaden.
Läs mer: Krig i AI-världen – Anthropic anklagar Alibaba för stöld. Dagens PS