Meta tog det första riktiga steget in i marknaden för AI-glasögon. Nu kommer Samsung efter med sin egen premiummodell.
Samsung utmanar Meta med egna AI-glasögon
Samsung har presenterat fler detaljer om sina kommande AI-utrustade smarta glasögon.
De tar därmed sikte på en marknad som i dag domineras av Meta.
Lanseringen är planerad till hösten och produkten ska positioneras i premiumsegmentet.
Flera nya funktioner
Glasögonen är utrustade med en inbyggd kamera som kan spela in det användaren ser och analysera omgivningen.
En av funktionerna är att läsa innehåll på exempelvis whiteboardtavlor eller presentationsbilder och automatiskt omvandla informationen till anteckningar, skriver CNBC.
En annan funktion är att sammanfatta längre meddelanden från den anslutna mobiltelefonen. Sammanfattningarna kan sedan spelas upp via högtalare som är inbyggda i glasögonen.
Produkten drivs av Qualcomms Snapdragon AR1 Gen1-processor och måste vara uppkopplad mot en smarttelefon för att fungera.
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Fungerar tillsammans med klockor
Samsung levererar även ett bärbart laddningsfodral tillsammans med glasögonen.
Bolaget utvecklar dessutom geststyrning som gör det möjligt att styra funktioner genom handrörelser.
Tekniken testas tillsammans med Samsungs smartklockor och kan även komma att fungera med företagets smarta ring Galaxy Ring.
Samsung har ännu inte offentliggjort något pris men beskriver produkten som ett premiumalternativ. Fler modeller och färger väntas finnas tillgängliga när försäljningen inleds senare under året.
Satsningen innebär att Samsung går in på en marknad där Meta har byggt upp en stark position genom sina smarta glasögon under Ray-Ban-varumärket.
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Lanseras som premiumprodukt
Enligt analysföretaget IDC hade Meta närmare 70 procents marknadsandel under årets första kvartal.
Bolaget har successivt breddat sitt sortiment med både enklare modeller och mer avancerade glasögon med inbyggd skärm.
Analytiker bedömer att Samsung sannolikt kommer att prissätta sina glasögon mellan 600 och 700 dollar för att stärka sin premiumprofil.
Samtidigt pekar de på att en hög prisnivå kan bli svår att motivera om produkten inte erbjuder tydliga fördelar jämfört med Metas befintliga modeller.
Metas glasögon har samtidigt fått kritik riktad mot sig för att ha svårt att respektera användarens integritet, som Realtid har rapporterat om tidigare.
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