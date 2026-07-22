Samsung utmanar Meta med egna AI-glasögon

Samsung har presenterat fler detaljer om sina kommande AI-utrustade smarta glasögon.

De tar därmed sikte på en marknad som i dag domineras av Meta.

Lanseringen är planerad till hösten och produkten ska positioneras i premiumsegmentet.

Flera nya funktioner

Glasögonen är utrustade med en inbyggd kamera som kan spela in det användaren ser och analysera omgivningen.

En av funktionerna är att läsa innehåll på exempelvis whiteboardtavlor eller presentationsbilder och automatiskt omvandla informationen till anteckningar, skriver CNBC.

En annan funktion är att sammanfatta längre meddelanden från den anslutna mobiltelefonen. Sammanfattningarna kan sedan spelas upp via högtalare som är inbyggda i glasögonen.

Produkten drivs av Qualcomms Snapdragon AR1 Gen1-processor och måste vara uppkopplad mot en smarttelefon för att fungera.

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