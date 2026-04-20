Kina dominerar nästan hela förädlingskedjan för sällsynta jordartsmetaller. Det slår direkt mot västerländska industrier som är beroende av dem – inte minst försvarsindustrin.
Så beroende är försvarsindustrin av Kina
Kina kontrollerar i praktiken den globala förädlingen av sällsynta jordartsmetaller. Landet driver gruvor, raffinerar malm, producerar metaller och levererar legeringar till allt från stridsflyg till drönare.
Peking använder statliga lån, prisdumpning och exportkontroller för att slå ut konkurrenter interntionellt. och ta över hela kedjan. När Kina stramar åt exporten faller västerländska leverantörer direkt.
Kinas dominans slår mot industrin i väst
Kinas hårdare exportgodkännanden 2025 tvingar Ford att pausa produktionen av flera modeller eftersom magneter uteblir. Försvarsindustrin tappar ännu mer.
Moderna vapensystem, sensorer, jetmotorer och drönare kräver magneter och metaller som nästan bara kinesiska aktörer levererar.
Teknikbolag som Palantir och Axon hamnar i samma beroende eftersom deras hårdvara bygger på samma material. Varje störning i Kinas flöden stoppar produktion i väst.
USA försöker bygga en egen kedja
REalloys börjar tidigt utveckla metalliserings‑ och legeringsteknik tillsammans med energidepartementet och försvarsmakten.
Bolaget säkrar huvuddelen av produktionen från Nordamerikas enda anläggning för tunga sällsynta jordartsmetaller.
När Kina 2020 stoppar export av processutrustning tvingar beslutet anläggningen i Saskatchewan att utveckla egna ugnar, automationssystem och separationsprocesser.
Ingenjörer bygger en AI‑styrd anläggning som levererar metaller med högre renhet och kräver betydligt mindre personal än kinesiska motsvarigheter.
REalloys bygger nu en ny metalliseringsfabrik i Ohio med driftstart 2027. Företaget räknar med att leverera hundratals ton försvarsklassade metaller per år, men konstaterar att det tar tre till sju år att skapa en konkurrenskraftig kedja från noll.
Reglerna skärps – industrin tvingas agera
USA förbjuder från 1 januari 2027 all användning av kinesiskt ursprung i sällsynta jordartsmetaller som ingår i amerikanska vapensystem.
Försvarsdepartementet inför stickprov och sanktioner. Beslutet tvingar hela försvarsindustrin att byta leverantörer samtidigt som Kina styr allt större volymer till egna elbilar, vindkraftverk och elektronik.
