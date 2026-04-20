Så beroende är försvarsindustrin av Kina

Kina kontrollerar i praktiken den globala förädlingen av sällsynta jordartsmetaller. Landet driver gruvor, raffinerar malm, producerar metaller och levererar legeringar till allt från stridsflyg till drönare.

Peking använder statliga lån, prisdumpning och exportkontroller för att slå ut konkurrenter interntionellt. och ta över hela kedjan. När Kina stramar åt exporten faller västerländska leverantörer direkt.

Kinas dominans slår mot industrin i väst

Kinas hårdare exportgodkännanden 2025 tvingar Ford att pausa produktionen av flera modeller eftersom magneter uteblir. Försvarsindustrin tappar ännu mer.

Moderna vapensystem, sensorer, jetmotorer och drönare kräver magneter och metaller som nästan bara kinesiska aktörer levererar.

Teknikbolag som Palantir och Axon hamnar i samma beroende eftersom deras hårdvara bygger på samma material. Varje störning i Kinas flöden stoppar produktion i väst.