Det har länge talats om robotarnas intåg på lagret. Nu är den tiden här, men än så länge ser det inte ut som att de ersätter mänskliga medarbetare.
Robotar dominerar på Amazons lagergolv – men personalen behövs ändå
Amazon automatiserar allt fler arbetsuppgifter i sina lager, men robotarna har ännu inte gjort personalen överflödig.
I en anläggning i Kalifornien har automatiseringen i stället förändrat arbetets innehåll, med fler uppgifter inom övervakning, underhåll och felsökning.
Det berättar Business Insider som har gjort ett besök.
Ska minska behovet av tunga lyft
I lagret i Tracy, som omfattar omkring 130 000 kvadratmeter, arbetar hundratals robotar med att transportera varor, sortera paket och flytta lastvagnar.
Anläggningen sysselsätter över 3 000 personer, jämfört med omkring 1 000 när den öppnade 2023, enligt Amazon.
Enligt bolaget har den ökade efterfrågan drivit upp bemanningen.
Robotarna ska samtidigt göra arbetet säkrare och effektivare genom att minska behovet av tunga lyft och långa promenader genom lagerlokalerna.
Amazons nyare, mer automatiserade distributionscentraler är omkring 25 procent mer produktiva och kan minska tiden för orderhantering med upp till 25 procent.
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Fått andra arbetsuppgifter
De har också omkring 30 procent fler kvalificerade tjänster inom bland annat teknik, underhåll och driftsäkerhet.
Ett exempel är roboten Robin, som plockar färdigpackade försändelser från ett transportband och placerar dem på mindre, självgående robotar.
Enligt lagerchefen Mohammed Khan kan en Robin utföra ungefär lika mycket arbete som två till sju personer som tidigare skötte sorteringen manuellt.
Personalen har i stället fått andra uppgifter. Medarbetare övervakar robotsystemen, åtgärdar stopp och kontrollerar att varorna hanteras korrekt. En del har gått vidare till tekniska utbildningar inom underhåll och robotteknik.
Samtidigt finns det arbetsmoment som fortfarande kräver mänsklig insats. Om en vara saknar korrekt information eller hamnar fel måste personalen ingripa.
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Andra kompetenskrav
Skadade produkter, felmärkta varor och problem i de automatiserade systemen kräver också mänsklig bedömning.
Lastningen av långtradare är ytterligare ett område där människor fortfarande spelar en central roll. Personalen måste placera paketen så att lastutrymmet utnyttjas effektivt.
Amazon undersöker dock möjligheten att även automatisera detta moment med hjälp av artificiell intelligens och robotteknik.
Utvecklingen väcker frågor om hur många arbetstillfällen som på sikt kan försvinna. Amazon framhåller att automatiseringen hittills främst har förändrat arbetsuppgifterna och ökat produktiviteten.
Företagets erfarenheter visar därmed att automatisering inte nödvändigtvis innebär färre anställda på kort sikt. Däremot förändras kompetenskraven, när traditionella lagerjobb i allt högre grad kombineras med teknisk övervakning och problemlösning.
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