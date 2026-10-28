Robotar dominerar på Amazons lagergolv – men personalen behövs ändå

Amazon automatiserar allt fler arbetsuppgifter i sina lager, men robotarna har ännu inte gjort personalen överflödig.

I en anläggning i Kalifornien har automatiseringen i stället förändrat arbetets innehåll, med fler uppgifter inom övervakning, underhåll och felsökning.

Det berättar Business Insider som har gjort ett besök.

Ska minska behovet av tunga lyft

I lagret i Tracy, som omfattar omkring 130 000 kvadratmeter, arbetar hundratals robotar med att transportera varor, sortera paket och flytta lastvagnar.

Anläggningen sysselsätter över 3 000 personer, jämfört med omkring 1 000 när den öppnade 2023, enligt Amazon.

Enligt bolaget har den ökade efterfrågan drivit upp bemanningen.

Robotarna ska samtidigt göra arbetet säkrare och effektivare genom att minska behovet av tunga lyft och långa promenader genom lagerlokalerna.

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Amazons nyare, mer automatiserade distributionscentraler är omkring 25 procent mer produktiva och kan minska tiden för orderhantering med upp till 25 procent.

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