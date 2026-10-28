Kinas teknikaktier faller kraftigt – Peking försöker rädda börsen

Kinas myndigheter försöker bromsa börsfallen sedan landets aktiemarknad pressats av en kraftig nedgång i AI-relaterade aktier.

Även svagare ekonomisk tillväxt och minskade förväntningar på finanspolitiska stimulanser har påverkat negativt.

CSI 300-indexet, som omfattar stora bolag noterade i Shanghai och Shenzhen, är tekniskt sett inne i en ”björnmarknad”.

Teknikindexet har tappat rejält

Indexet har fallit omkring 20 procent sedan toppen i juni och är ned cirka 10 procent sedan årsskiftet, skriver Financial Times.

Nedgången har även spridit sig till Hongkong. Hang Seng-indexet har backat mer än 12 procent i år, medan dess teknikindex har tappat över 30 procent.

Kinesiska investerare från fastlandet, som är en viktig källa till kapital på Hongkongbörsen, har sålt aktier för motsvarande 2,5 miljarder dollar under oktober.

Därmed går månaden mot det största nettoutflödet från Hongkong sedan juli 2021.

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För att stabilisera marknaden tycks Peking ha aktiverat den så kallade nationella gruppen, ett nätverk av statligt kopplade fonder och mäklarfirmor som köper aktier när börserna faller.

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