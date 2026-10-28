Det har gått dåligt för teknikaktier i kinesiska börser på sistone. Det har fått regeringen att kliva in med stöd.
Kinas teknikaktier faller kraftigt – Peking försöker rädda börsen
Kinas myndigheter försöker bromsa börsfallen sedan landets aktiemarknad pressats av en kraftig nedgång i AI-relaterade aktier.
Även svagare ekonomisk tillväxt och minskade förväntningar på finanspolitiska stimulanser har påverkat negativt.
CSI 300-indexet, som omfattar stora bolag noterade i Shanghai och Shenzhen, är tekniskt sett inne i en ”björnmarknad”.
Teknikindexet har tappat rejält
Indexet har fallit omkring 20 procent sedan toppen i juni och är ned cirka 10 procent sedan årsskiftet, skriver Financial Times.
Nedgången har även spridit sig till Hongkong. Hang Seng-indexet har backat mer än 12 procent i år, medan dess teknikindex har tappat över 30 procent.
Kinesiska investerare från fastlandet, som är en viktig källa till kapital på Hongkongbörsen, har sålt aktier för motsvarande 2,5 miljarder dollar under oktober.
Därmed går månaden mot det största nettoutflödet från Hongkong sedan juli 2021.
För att stabilisera marknaden tycks Peking ha aktiverat den så kallade nationella gruppen, ett nätverk av statligt kopplade fonder och mäklarfirmor som köper aktier när börserna faller.
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Tufft för CATL
Enligt analytiker på Macquarie var de statligt kopplade fondernas köp av börshandlade fonder förra veckan sannolikt de mest omfattande sedan USA tullbesked i april 2025.
Syftet är att begränsa kursfallen och hindra inhemska investerare från att lämna marknaden. En varaktig återhämtning förutsätter dock att den inhemska efterfrågan stärks.
Särskilt hårt drabbade är aktier kopplade till industrin och AI-infrastruktur.
Industridelsektorn inom CSI 300 har fallit 23 procent sedan årsskiftet. Batteritillverkaren CATL, indexets största enskilda innehav, har tappat 37 procent på Shenzhenbörsen.
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Svagare ekonomi
CXMT, Kinas största tillverkare av DRAM-minneskretsar, har fallit 20 procent den senaste månaden efter en stark börsintroduktion i juli.
Börsoron sammanfaller med tecken på en allt svagare kinesisk ekonomi.
Konsumtionen har varit dämpad, samtidigt som investeringarna i anläggningstillgångar minskade med 7,2 procent under årets första nio månader jämfört med samma period i fjol.
Exporten har däremot utvecklats starkt.
Förhoppningarna om omfattande finanspolitiska stimulanser har samtidigt minskat. Statliga utgifter har fallit under årets första nio månader, och nya stödåtgärder för bolånetagare har bedömts vara begränsade i förhållande till fastighetssektorns problem.
Investerare följer nu kommunistpartiets pågående femte plenum i hopp om besked om en förändrad ekonomisk politik.
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