Försvaret får mer pengar i brittisk budget – satsar på inhemsk industri

Storbritannien ska öka sina försvarsutgifter till tre procent av BNP senast 2030, fem år tidigare än landets tidigare tidsplan för Natos utgiftsmål på 3,5 procent.

Dessutom utlovar regeringen ytterligare tio miljarder pund i ekonomiskt och militärt stöd till Ukraina.

Beskeden presenterades på onsdagen av finansminister John Healey i samband med regeringens höstbudget.

Höga räntekostnader

Han beskrev säkerhetsläget som en ny era av hot och framhöll att stödet till Ukraina ska skicka en tydlig signal till Moskva, skriver CNBC.

Av det nya stödpaketet ska 500 miljoner pund gå till akut militär finansiering inför vintern. Därutöver omfattar paketet lån och exportfinansieringsgarantier.

Healey bekräftade också Storbritanniens åtagande att nå en utgiftsnivå för försvaret motsvarande 3,5 procent av BNP senast 2035 inom ramen för landets Natoåtagande.

Hur regeringen ska finansiera upptrappningen ska preciseras i nästa års utgiftsöversyn.

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Healey framhöll att ökade försvarsanslag måste genomföras på ett finanspolitiskt hållbart sätt, samtidigt som de offentliga finanserna är ansträngda och statens upplåningskostnader stiger.

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