Den brittiska Labour-regeringen gör en satsning på försvaret. Med en inhemsk leveranskedja vill man både öka nationell säkerhet och skapa fler jobb på hemmaplan.
Försvaret får mer pengar i brittisk budget – satsar på inhemsk industri
Storbritannien ska öka sina försvarsutgifter till tre procent av BNP senast 2030, fem år tidigare än landets tidigare tidsplan för Natos utgiftsmål på 3,5 procent.
Dessutom utlovar regeringen ytterligare tio miljarder pund i ekonomiskt och militärt stöd till Ukraina.
Beskeden presenterades på onsdagen av finansminister John Healey i samband med regeringens höstbudget.
Höga räntekostnader
Han beskrev säkerhetsläget som en ny era av hot och framhöll att stödet till Ukraina ska skicka en tydlig signal till Moskva, skriver CNBC.
Av det nya stödpaketet ska 500 miljoner pund gå till akut militär finansiering inför vintern. Därutöver omfattar paketet lån och exportfinansieringsgarantier.
Healey bekräftade också Storbritanniens åtagande att nå en utgiftsnivå för försvaret motsvarande 3,5 procent av BNP senast 2035 inom ramen för landets Natoåtagande.
Hur regeringen ska finansiera upptrappningen ska preciseras i nästa års utgiftsöversyn.
Healey framhöll att ökade försvarsanslag måste genomföras på ett finanspolitiskt hållbart sätt, samtidigt som de offentliga finanserna är ansträngda och statens upplåningskostnader stiger.
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Vill stärka inhemsk industri
Finansministern presenterade även planer på att investera upp till fem miljarder pund under de kommande fyra åren i försvar, teknik med både civila och militära användningsområden samt andra strategiskt viktiga sektorer.
Investeringarna ska genomföras via National Wealth Fund och British Business Bank.
Syftet är att stärka den brittiska försvarsindustrin, säkra inhemska leveranskedjor och locka privat kapital till sektorer som är viktiga för den nationella säkerheten.
Dessutom ska flyg- och motortillverkaren Rolls-Royce utveckla nästa generations turbinmotorteknik i samarbete med den brittiska staten. Satsningen uppgår till 2,5 miljarder pund.
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Pressats att öka försvarsinvesteringarna
Beskeden väntas gynna brittiska försvarsbolag och underleverantörer, även om detaljerna kring hur pengarna ska fördelas ännu inte är fastställda.
Storbritannien har under flera år pressats att öka sina försvarsinvesteringar i takt med att Europas säkerhetsläge försämrats.
Den tidigare tidsplanen för upprustningen har nu ersatts av ett snabbare mål för att möta det ökade behovet av militär kapacitet och stöd till Ukraina.
Den närmare fördelningen av försvarsutgifterna ska presenteras nästa år.
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