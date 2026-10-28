Bellboy Hotels är uppe i tio hotell i portföljen. Senaste tillskottet är Åby Hotel med 223 rum i Mölndal, som förvärvas från HKC Hotels. Målet är att samla 40–50 hotell i Sverige inom fem år.
Färska hotellkedjan Bellboy har redan tio hotell
Åby-affären är enligt Bellboy bolagets tionde förvärv sedan maj och ger kedjan en etablering i Göteborgsregionen. Någon köpeskilling offentliggörs inte.
Bakom satsningen finns bland andra grundaren och vd:n Johan Michelson, tidigare vd för BWH Hotels, och medgrundaren Robin Dangoor, som är styrelseordförande.
Bellboy köper etablerade hotell och samlar dem i en gemensam organisation. Hotellen ska behålla sin lokala identitet, medan gruppen tillför stöd inom bland annat ekonomi och inköp.
Säljarna kan bli delägare
En del av affärsmodellen är att tidigare hotellägare erbjuds att investera i köparen.
“Vi köper välskötta hotell till rimliga priser av säljare som vill sälja till just oss. Då erbjuder vi säljarna att bli delägare i Bellboy”, sade Johan Michelson till branschtidningen Besöksliv i augusti.
Room Republic är ett exempel. När Bellboy i april presenterade förvärvet av V Hotel Helsingborg, Grand Hotel Halmstad och Hotel Statt Hässleholm meddelades att säljaren skulle återinvestera en del av köpeskillingen och bli en av de större ägarna i Bellboy. Tillträdet angavs till den 1 oktober 2026.
Kjell Jakobsson, ägare till Room Republic och medgrundare av Bellboy, fick också en aktiv roll i den fortsatta utvecklingen.
Han lämnar toppjobbet – ska bygga en ny hotellkedja i Sverige
Efter elva år som toppjobbet som för BWH Hotels i Skandinavien lämnar Johan Michelson ett av branschens tryggaste hörn.
Fler öppningar väntar
På Bellboys webbplats listas nio hotell före Åby-förvärvet. Bland dem finns Hotel Ruth i Stockholm och Hotel Baltic i Sundsvall.
Portföljen omfattar även kommande öppningar. Hotel Aveny i Hässleholm ska öppna 2027 och The Core Hotel i Helsingborg 2028. Tio hotell i portföljen är därmed inte samma sak som tio öppna anläggningar.
Åby Hotel öppnade 2019 och ligger vid Åbytravet och Åbymässan. Förvärvet gäller hotellverksamheten. Åby Arena ägs enligt Corems projektbeskrivning av Corem och Åby Travsällskap.
“Det är sällan man hittar ett hotell med så många starka besöksanledningar precis utanför dörren”, säger Johan Michelson i beskedet om förvärvet.
Corem har även tecknat ett tioårigt hyresavtal med Activeon om cirka 4 500 kvadratmeter i arenan. Där planeras aktivitetsparken Slick City att öppna i december 2026.
Global hotellkedja med 141 hotell i Sverige byter namn
Best Western är ett av hotellvärldens mest välkända namn. Nu gör koncernen bakom kedjan en stor förändring. BWH Hotels byter namn