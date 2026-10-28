Färska hotellkedjan Bellboy har redan tio hotell

Åby-affären är enligt Bellboy bolagets tionde förvärv sedan maj och ger kedjan en etablering i Göteborgsregionen. Någon köpeskilling offentliggörs inte.

Bakom satsningen finns bland andra grundaren och vd:n Johan Michelson, tidigare vd för BWH Hotels, och medgrundaren Robin Dangoor, som är styrelseordförande.

Bellboy köper etablerade hotell och samlar dem i en gemensam organisation. Hotellen ska behålla sin lokala identitet, medan gruppen tillför stöd inom bland annat ekonomi och inköp.

Säljarna kan bli delägare

En del av affärsmodellen är att tidigare hotellägare erbjuds att investera i köparen.

“Vi köper välskötta hotell till rimliga priser av säljare som vill sälja till just oss. Då erbjuder vi säljarna att bli delägare i Bellboy”, sade Johan Michelson till branschtidningen Besöksliv i augusti.

Room Republic är ett exempel. När Bellboy i april presenterade förvärvet av V Hotel Helsingborg, Grand Hotel Halmstad och Hotel Statt Hässleholm meddelades att säljaren skulle återinvestera en del av köpeskillingen och bli en av de större ägarna i Bellboy. Tillträdet angavs till den 1 oktober 2026.

Kjell Jakobsson, ägare till Room Republic och medgrundare av Bellboy, fick också en aktiv roll i den fortsatta utvecklingen.