Riksbankens nya mardrömssiffra delar ekonomerna

riksbankens
Riksbankschefen Erik Thedéen meddelar nästa räntebesked om två veckor. (Foto: Henrik Montgomery/TT)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 07 aug. 2025Publicerad: 07 aug. 2025

Det är andra månaden i rad som Riksbanken får en kalldusch. Men experterna är helt oense om vad siffrorna egentligen betyder.

Inflationstakten enligt KPIF-måttet (konsumentprisindex med fast ränta) klättrade till 3,0 procent i juli – upp från 2,8 procent i juni, enligt SCB:s preliminära siffror.

”Det får ändå tolkas som en kalldusch, både för Riksbanken och för hushållen. Det gör att vi inte kan förvänta oss en räntesänkning i närtid”, säger Länsförsäkringars chefsekonom Alexandra Stråberg till Dagens Industri.

Kärninflationen sjönk trots högre totalsiffra

Hennes pessimism kontrasterar mot andra experters tolkning av samma siffror.

SEB:s (börskurs SEB) chefsekonom Jens Magnusson pekar på att kärninflationen – KPIF exklusive energi – faktiskt sjönk mer än väntat – från 3,3 till 3,1 procent.

”Därmed tycker jag att en sänkning i september är med i spelet”, säger han till Affärsvärlden.

riksbankens
Glöm räntesänkning i augusti, tror Danske Banks chefsekonom Susanne Spector. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
Hans optimism ställs i sin tur mot Riksbankens egen prognos från juni, där KPIF-inflationen i juli beräknades uppgå till 2,5 procent. Verkligheten blev alltså en halv procentenhet högre än vad centralbanken själv räknat med.

Trumps tullar kan dämpa svensk inflation

Samtidigt som debatten rasar har världsekonomin fått nya dimensioner.

På torsdagsmorgonen, precis när inflationssiffrorna publicerades, trädde Donald Trumps tullar mot omvärlden i kraft.

Köp en tvättmaskin – och rädda Sverige 

Sveriges ekonomi står fortfarande och stampar – och det är delvis svenskarnas fel.

För europeiska varor gäller en snittull på 15 procent.

”De amerikanska tullarna på europeiska varor kommer bli inflationsdämpande i Europa och Sverige”, säger Johan Löf, prognosansvarig på Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) till EFN.

Detta kan oväntat nog hjälpa Riksbanken i kampen mot de höga prisökningarna.

Riksbankens dilemma

Det som gör läget extra komplicerat är motsättningen i svensk ekonomi. Löf konstaterar för Svenska Dagbladet att ”inflationen har varit het, men ekonomin i övrigt har varit iskall”.

Danske Banks chefsekonom Susanne Spector ser inflationen som ”obekvämt hög” för Riksbanken, enligt EFN.

Fredrik N G Andersson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet, menar till och med att den senaste räntesänkningen varit förhastad.

”Jag är lite rädd för att vi fortsätter på nivån runt 3 procent i årstakt”, säger han till Affärsvärlden.

Korgeffekten höjer inflationen

Bakom de höga siffrorna finns som bekant tekniska faktorer.

Nordeas (börskurs Nordea) beräkningar visar att den så kallade korgeffekten – SCB:s årliga uppdatering av vilka varor och tjänster som ingår i inflationsmätningen – gör inflationen ungefär 0,5 procentenheter högre än den skulle ha varit med förra årets korg, enligt Dagens Industri.

”Korgeffekten är ovanligt stor i år, och ser ut att bli allra störst under sommarmånaderna”, skriver Dagens Nyheters Felicia Åkerman.

Så påverkar nya siffran dig: Mer i plånboken för 1 miljon svenskar

De allra flesta får lite mer i plånboken 2026.

Men även säsongseffekter spelar in. Junis överraskning förklarades delvis av prisökningar på flygresor och paketresor, något som enligt flera experter är typiskt för sommarmånader och bör försvinna under hösten.

Experternas prognoser

Riksbanken har fyra räntemöten kvar för året: 20 augusti, 23 september, 5 november och 18 december. Experternas bedömningar sträcker sig över hela spektrumet.

Medan Stråberg menar att ”dörren är stängd för en räntesänkning i närtid”, tror Löf fortfarande på en sänkning redan i augusti, enligt EFN.

SEB ser september som mer sannolikt, under förutsättning att augustiinflationen ”visar tydliga tecken på att gå åt rätt håll”, enligt Magnusson.

Spector är mer kategorisk:

”Två höga inflationsutfall utesluter att Riksbanken sänker i augusti”, säger hon till EFN.

Bara ett hack i kurvan?

Den definitiva statistiken med detaljer kommer den 14 augusti. Då blir det tydligt vilka produktkategorier som låg bakom julis uppgång.

Är det här början på en ny inflationsera eller bara ett hack i kurvan?

”Mest troligt det senare”, bedömer DN:s Åkerman.

Men med bara två veckor kvar till nästa räntebesked den 20 augusti menar hon att det ”ligger nära till hands för Riksbanken att fortsätta låta styrräntan ligga kvar på 2 procent”.

