Nya attacker riktade mot gasfält i Mellanöstern intensifierar oron på marknaden som fortsätter att pressa oljepriset uppåt.
Resurskrig: Båda sidorna bombar gasfält
Den så kallade Nordsjöoljan (brentolja) stiger med 5,1 procent till knappt 113 dollar per fat under Asienmarknadernas inledande torsdagshandel.
Även priset på amerikanska West Texas Intermediate stiger, med 2,5 procent till knappt 99 dollar.
Gasfält bombas av båda sidor
Iran har anfallit gasanläggningar i flera länder runt Persiska viken, som svar på att Israel attackerat anläggningar vid Irans största gasfält. Landet har också varnat för att nya anfall kan komma om USA och Israel anfaller Irans energianläggningar igen.
Qatar uppger att iranska robotar träffat ytterligare platser med just flytande naturgas, och att det orsakat bränder och ytterligare omfattande skada. Brandmän arbetar på platsen, ingen person har skadats.
En robot har träffat Qatars främsta gasanläggning igen, bara timmar efter att den träffats i en tidigare attack, rapporterar statlig iransk tv.
Samtidigt hotar USA:s president Donald Trump med att landet kommer attackera ett viktigt iranskt gasfält om Iran attackerar Qatars anläggning för flytande naturgas.
Den tidigare attacken orsakade skador, enligt Qatars försvarsdepartement, och attackerna uppges utgöra ett ”direkt hot” mot landets nationella säkerhet.
”Spränga det i luften”
Trump säger att Israel inte kommer att attackera det iranska gasfältet igen, men att USA med eller utan Israels medverkan kan komma att ”spränga hela alltet i luften” om Iran attackerar Qatars anläggning för flytande naturgas.
”Jag vill inte godkänna den här nivån av våld och förstörelse på grund av den långsiktiga påverkan som det kommer få för Irans framtid, men om Qatars anläggningar för flytande naturgas attackeras igen kommer jag inte tveka på att göra det”, skriver han på Truth Social.
Attacker mot andra länder
Förenade arabemiraten stoppar parallellt verksamheten vid en gasanläggning på grund av fallande robotsplitter. Utrikesdepartementet fördömer attackerna, som det anklagar Iran för att ligga bakom.
”De här attackerna utgör en allvarlig eskalering och bryter mot grunderna av internationell rätt”, skriver departementet i ett inlägg på X.
Saudiarabiens utrikesminister Faisal bin Farhan kritiserar kraftfullt Irans attacker mot landet.
Det lilla förtroendet som fanns tidigare är helt borta, säger han.
Börsras följer
Som tidigare rasar börserna när energipriserna rusar på nytt.
Det oroliga världsläget med upprepade attacker mot energiförsörjning i Mellanöstern sätter tydliga spår i Asien där börserna faller rejält på många håll.
De breda nedgångarna på de asiatiska marknaderna följer de på Wall Street. Under den inledande torsdagshandeln har oljepriset nått nya höga prisnivåer med flera procents ökning.
Japanska Nikkei 225 är ett av indexen som sjunkit mest, med 2,7 procent medan det bredare Topix backar något mindre, 2,0 procent.
Hongkong-baserade Hang Seng är också minus med 1,7 procent.
Även kinesiska Shenzhen och Shanghai går nedåt båda två med 1,1 respektive 1,0 procent.
Sydkoreanska Kospi följer strömmen och sjunker 1,6 procent.