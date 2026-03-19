Resurskrig: Båda sidorna bombar gasfält

Den så kallade Nordsjöoljan (brentolja) stiger med 5,1 procent till knappt 113 dollar per fat under Asienmarknadernas inledande torsdagshandel.

Även priset på amerikanska West Texas Intermediate stiger, med 2,5 procent till knappt 99 dollar.

Iran har anfallit gasanläggningar i flera länder runt Persiska viken, som svar på att Israel attackerat anläggningar vid Irans största gasfält. Landet har också varnat för att nya anfall kan komma om USA och Israel anfaller Irans energianläggningar igen.

Qatar uppger att iranska robotar träffat ytterligare platser med just flytande naturgas, och att det orsakat bränder och ytterligare omfattande skada. Brandmän arbetar på platsen, ingen person har skadats.

Oljepriset fortsätter att stiga. Arkivbild på en oljepump i Bahrain. Foto: Hasan Jamali/AP/TT

En robot har träffat Qatars främsta gasanläggning igen, bara timmar efter att den träffats i en tidigare attack, rapporterar statlig iransk tv.

Samtidigt hotar USA:s president Donald Trump med att landet kommer attackera ett viktigt iranskt gasfält om Iran attackerar Qatars anläggning för flytande naturgas.

Den tidigare attacken orsakade skador, enligt Qatars försvarsdepartement, och attackerna uppges utgöra ett ”direkt hot” mot landets nationella säkerhet.