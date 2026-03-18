Migrän för guldägare: Prisras trots krigsutbrott

Vad brukar hända med guldpriset när ett större krig bryter ut? Det reflexmässiga svaret är att det ska öka. I jakt på en tryggare placering ska marknaden flockas till guld och det borde driva upp priset.

Men sedan anfallet mot Iran i början av mars har guldpriset backat från drygt 5322 dollar till 4840 dollar som lägst på onsdagen. Det beror delvis på att dollarn har ökat stärkts, men det räcker inte som ensam förklaring.

Spekulation och höga förväntningar har drivit guldpriset till dramatiska rekord. Har guldet blivit för dyrt och förlorat sin roll som marknadens trygga punkt?

Läs även:

Guldpriset saknar stöd – svängningarna kan bli brutala

Räntor spökar

En central del av förklaringen är förväntningarna på världens styrräntor. Kriget i Iran driver redan upp priser och riskerar att få stora konsekvenser för inflationen i stora delar av världen. För att möta det kommer centralbankerna att behöva skjuta på räntesänkningar, eller till och med höja styrräntor.

En drivkraft bakom att vi fått så dyrt guld har varit att centralbankerna väntats hålla räntorna låga.

Och inflationsrapporterna från USA pekar redan åt fel håll, rapporterar Kitco.

Guld mot 4200 dollar

Marknadens aktörer analyserar febrilt krigets omfattning och varaktighet i förhållande till USA:s prognoser.

Enligt Daniel Pavilonis på RJO Futures är ädelmetaller hårt knutna till energipriser och den amerikanska tioåriga statsobligationen. Han varnar för att läget kan förvärras innan en vändning sker. Om oljepriserna förblir höga ser han ett scenario där guld kan falla drastiskt ner mot 4 200 dollar framöver.

För den som investerat i guld som en värdebevarare mot krig och kriser är den udda situationen en möjlig källa till huvudvärk.

Läs även:

Silver- och guldpriset har rest 11 år in i framtiden