Revolut värderas till 115 miljarder dollar – högre än Barclays och Société Générale

Breddar bankaffären

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För att kunna öka bankens intäkter per kund bygger bolaget nu ut verksamheten inom bland annat sparande, kredit och utlåning.

I Storbritannien fick Revolut en fullständig banklicens i mars i år, vilket gör det möjligt för bolaget att konkurrera direkt med de etablerade bankerna inom bland annat lönekonton och konsumentkrediter.

I Australien fick bolaget banklicens i augusti och har där lanserat både sparkonton och kreditkort. Bolaget överväger att ge sig in på den australiska bolånemarknaden.

Målet är större än att vara en digital tjänst vid sidan av kundens vanliga bank.



Grundaren Nik Storonsky har, enligt Reuters, sagt att Revolut ska bli en global bank, med verksamhet på betydligt fler marknader.

Global expansion – men vägen har inte varit rak

Revoluts expansion har inte varit fri från problem. Litauen har utfärdat böter för brister i arbetet mot penningtvätt. Bolaget uppger att en utredning inte har hittat några bekräftade fall av penningtvätt och att man har ingått en uppgörelse med centralbanken för att åtgärda bristerna.

Revolut har också haft problem med bedrägerier. Under 2024 och 2025 var bolaget den bank i Storbritannien som fick flest klagomål i ärenden där kunder lurats att själva föra över pengar till bedragare, enligt uppgifter från ombudsmannen som sammanställts av den obereoende konsumentorganisationen Which?

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Från komplement till huvudbank

Revolut är redan Europas högst värderade startup. I den senaste transaktionen värderades bolaget till 115 miljarder dollar, vilket är mer än både Barclays och Société Générale.

Europeiska bankchefer beskriver Revolut som ett av de viktigaste konkurrenshoten. Enligt Cihan Duran på S&P Global Ratings beror det bland annat på bolagets aggressiva marknadsföring och snabba tillväxt.

Paulo Macedo, vd för Portugals största bank Caixa Geral de Depósitos, sade i juni att 2025 var det sista året då banken skulle ha högre vinst än Revolut.

Revoluts höga värdering bygger samtidigt på att investerare ser bolaget mer som ett kapital­snålt teknikbolag än som en traditionell bank.



När bolaget växer inom utlåning blir affären mer banklik – vilket också kan påverka hur marknaden värderar bolaget.

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