Revolut har vuxit till Europas högst värderade startup. I den senaste finansieringsrundan värderas bolaget till 115 miljarder dollar – mer än både brittiska Barclays och franska Société Générale.
Revolut värderas till 115 miljarder dollar – högre än Barclays och Société Générale
Revolut har byggt sin verksamhet kring avgifter från bland annat kort- och valutatransaktioner, snarare än traditionell bankutlåning.
Under 2025 kom 76 procent av intäkterna, enligt Reuters, från avgiftsbaserade tjänster, medan knappt 22 procent kom från ränteintäkter.
Revoluts utlåning är fortfarande liten i förhållande till kundernas insättningar. Vid slutet av 2025 hade bolaget lånat ut 2,2 miljarder pund, vilket motsvarade en låne- till insättningskvot på 6 procent.
För HSBC var motsvarande kvot 55 procent och för Société Générale 86 procent.
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80 miljoner kunder
Sedan starten har Revoluts kundbas vuxit snabbt och uppgår enligt bolagets uppgifter till omkring 80 miljoner globalt. Det är nära JPMorgans 84 miljoner och betydligt fler än HSBC:s 41 miljoner.
Samtidigt tjänar Revolut fortfarande betydligt mindre per kund än traditionella banker. Även de genomsnittliga insättningarna är lägre.
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Breddar bankaffären
För att kunna öka bankens intäkter per kund bygger bolaget nu ut verksamheten inom bland annat sparande, kredit och utlåning.
I Storbritannien fick Revolut en fullständig banklicens i mars i år, vilket gör det möjligt för bolaget att konkurrera direkt med de etablerade bankerna inom bland annat lönekonton och konsumentkrediter.
I Australien fick bolaget banklicens i augusti och har där lanserat både sparkonton och kreditkort. Bolaget överväger att ge sig in på den australiska bolånemarknaden.
Målet är större än att vara en digital tjänst vid sidan av kundens vanliga bank.
Grundaren Nik Storonsky har, enligt Reuters, sagt att Revolut ska bli en global bank, med verksamhet på betydligt fler marknader.
Global expansion – men vägen har inte varit rak
Revoluts expansion har inte varit fri från problem. Litauen har utfärdat böter för brister i arbetet mot penningtvätt. Bolaget uppger att en utredning inte har hittat några bekräftade fall av penningtvätt och att man har ingått en uppgörelse med centralbanken för att åtgärda bristerna.
Revolut har också haft problem med bedrägerier. Under 2024 och 2025 var bolaget den bank i Storbritannien som fick flest klagomål i ärenden där kunder lurats att själva föra över pengar till bedragare, enligt uppgifter från ombudsmannen som sammanställts av den obereoende konsumentorganisationen Which?
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Från komplement till huvudbank
Revolut är redan Europas högst värderade startup. I den senaste transaktionen värderades bolaget till 115 miljarder dollar, vilket är mer än både Barclays och Société Générale.
Europeiska bankchefer beskriver Revolut som ett av de viktigaste konkurrenshoten. Enligt Cihan Duran på S&P Global Ratings beror det bland annat på bolagets aggressiva marknadsföring och snabba tillväxt.
Paulo Macedo, vd för Portugals största bank Caixa Geral de Depósitos, sade i juni att 2025 var det sista året då banken skulle ha högre vinst än Revolut.
Revoluts höga värdering bygger samtidigt på att investerare ser bolaget mer som ett kapitalsnålt teknikbolag än som en traditionell bank.
När bolaget växer inom utlåning blir affären mer banklik – vilket också kan påverka hur marknaden värderar bolaget.
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