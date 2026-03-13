Private equity-jätten byter ut chefer efter magplask

Carlyle Group är en känd private equity-firma som traditionellt har gjort goda resultat.

Men nu har företaget genomfört en omfattande omstrukturering av sitt europeiska private equity-team efter svaga resultat i tidigare fonder.

Företaget, som förvaltar nästan 480 miljarder dollar globalt, planerar att återuppta insamlingen till sin europeiska buyout-fond efter en paus på två år.

Ny chef har kommit in

Den tidigare 2018-fonden har haft stora svårigheter med sina investeringar och noterade en negativ intern avkastning i slutet av 2025.

De investeringar som sålts vidare gav endast 1,1 gånger det ursprungliga beloppet.

När man försökte resa pengar till nästa fond, som startade 2023, nådde man bara 1,2 miljarder dollar vid första stängning 2024, långt under föregångarens mål på 6 miljarder euro.

Carlyle har ersatt tidigare fondchefer med Michael Wand, som tidigare lett några av företagets mest framgångsrika private equity-fonder, skriver Financial Times.

Har stigit något efter nedgången

Den nya strategin fokuserar på teknik, hälsovård, professionella tjänster och avancerad industri, medan konsumentinvesteringar som tidigare orsakat problem minskar.

Fonden har ännu inte börjat investera de 1,2 miljarderna dollar som samlats in, men planerar att påbörja investeringarna inom de närmaste månaderna.

Carlyle har återhämtat sig något under det senaste året, med en aktieuppgång på cirka åtta procent.