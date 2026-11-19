Två män misstänks ha lurat omkring 2 000 investerare på mer än 600 miljoner dollar, eller sex miljarder kronor, genom ett omfattande pyramidliknande investeringsbedrägeri i USA.

Enligt amerikanska åklagare användes ett investeringsbolag i Indianapolis för att locka till sig kapital med löften om exceptionellt hög avkastning.

De åtalade är 51-årige Phillip Williams och 29-årige Devin Johnson, som 2022 grundade investeringsfonden Backward Hat Capital tillsammans med ytterligare en person vars identitet inte har offentliggjorts.

Gjorde inga investeringar

Fonden uppgav att den handlade med valutapar och redovisade månatliga avkastningar som enligt åklagarna antydde att investerarna kunde fördubbla sina pengar på ett år, skriver New York Times.

Avkastningssiffrorna var dock till stor del påhittade och några verkliga investeringar bakom dem gjordes inte, enligt åtalet.

I stället användes närmare 200 miljoner dollar för utbetalningar till Williams, Johnson och personer som hjälpte till att värva investerare.

Av summan ska omkring 130 miljoner dollar ha förts över till konton som kontrollerades av Williams och 40 miljoner dollar till konton under Johnsons kontroll.

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