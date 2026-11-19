En klassisk form av ett Ponzi-bedrägeri. Så beskrivs fallet i USA som nu har rullats upp, där två män åtalas för att ha lurat investerare på miljarder.
Miljardbluffen: Lovade över 100 procents avkastning – tog pengarna själva
Två män misstänks ha lurat omkring 2 000 investerare på mer än 600 miljoner dollar, eller sex miljarder kronor, genom ett omfattande pyramidliknande investeringsbedrägeri i USA.
Enligt amerikanska åklagare användes ett investeringsbolag i Indianapolis för att locka till sig kapital med löften om exceptionellt hög avkastning.
De åtalade är 51-årige Phillip Williams och 29-årige Devin Johnson, som 2022 grundade investeringsfonden Backward Hat Capital tillsammans med ytterligare en person vars identitet inte har offentliggjorts.
Gjorde inga investeringar
Fonden uppgav att den handlade med valutapar och redovisade månatliga avkastningar som enligt åklagarna antydde att investerarna kunde fördubbla sina pengar på ett år, skriver New York Times.
Avkastningssiffrorna var dock till stor del påhittade och några verkliga investeringar bakom dem gjordes inte, enligt åtalet.
I stället användes närmare 200 miljoner dollar för utbetalningar till Williams, Johnson och personer som hjälpte till att värva investerare.
Av summan ska omkring 130 miljoner dollar ha förts över till konton som kontrollerades av Williams och 40 miljoner dollar till konton under Johnsons kontroll.
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Ett sorts Ponzi-bedrägeri
Ytterligare omkring 200 miljoner dollar betalades tillbaka till investerare i form av påstådd avkastning. Upplägget liknade därmed ett klassiskt Ponzi-bedrägeri, där pengar från nya investerare används för att betala tidigare investerare.
Enligt åklagarna började verksamheten få problem under sommaren i år när fonden fick svårt att hantera investerarnas uttagsbegäranden.
Williams ska därefter ha försökt förklara förseningarna med bland annat förändrade internationella regler och utökade identitetskontroller. Samtidigt ska han ha sökt extern finansiering för att kunna möta uttagen.
Trots problemen fortsatte bolaget att ta emot nya investerare.
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Kan ge upp till 20 års fängelse
I oktober svarade Backward Hat på en förfrågan från en undercover-agent från den amerikanska skattemyndigheten, som utgav sig för att vara en potentiell investerare, att fonden fortfarande tog emot kapital, skriver WIBC.
De båda männen åtalas bland annat för värdepappersbedrägeri och konspiration för att begå elektroniskt bedrägeri. Brotten kan ge upp till 20 års fängelse vardera.
Williams greps i delstaten Indiana på onsdagen, medan Johnson greps i Arizona.
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