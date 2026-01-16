Fondåret 2025 bjöd på en oväntad vinnare

Svenska sparare ökade sitt intresse för räntefonder 2025, en kategori som länge haft en mindre roll i fondsparandet, skriver Morningstar.

Samtidigt fortsatte globalfonder att vara ett av de mest populära valen.

Folksams LO Världen blev den mest köpta fonden 2025, med inflöden på över 60 miljarder kronor. Därefter dominerar Handelsbanken listan över fonderna som köpts mest under året.

Handelsbanken placerar sig på plats 2, 3, 4, 5, 7, 8 och 9. Bland bankens favoriter finns Selection Global Equities, Europa Index Criteria och flera av bankens indexfonder.

Sverige LM Index blev Handelsbankens bäst presterande fond 2025, med en avkastning på 14,5 procent.

Även Selection Fixed Income, Selection Swedish Equities, Developed Markets Index Criteria och Ränteavkastning tar plats på topp‑tio‑listan över de mest köpta fonderna 2025.