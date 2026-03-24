Efter åtta år på Pareto Securities mäklarbord har Jonas Kvalheim Klock valt att återvända till sin hemstad Trondheim för att starta en egen lång/kort-aktiefond.
Pareto-veteran lanserar hedgefond från Trondheim
Fonden, som har fått namnet Nidaros Equity Fund efter Trondheims ursprungliga namn, lanserades i oktober 2025 och förvaltar för närvarande 49 miljoner norska kronor, enligt Hedge Nordic.
Missa inte: Blackrock nekar kunder uttag från egen fond. Realtid
Fonden drivs som ett enmansbolag och kombinerar en fundamental nedifrån-och-upp-analys för portföljens kärnpositioner med selektiva korta positioner och indexderivat för att justera risken.
Den mindre kapitalbasen är en medveten strategi, den ger fonden rörlighet att bygga relativt stora positioner i mindre bolag, med fokus på de nordiska aktiemarknaderna.
En koncentrerad portfölj för Nidaros
För att generera alpha förlitar sig Klock på en koncentrerad portfölj med ett fåtal övertygande investeringsidéer.
”Jag har typiskt sett fem till tio högövertygelse-investeringar som representerar ungefär 60 till 80 procent av förvaltat kapital”, säger han till Hedge Nordic.
Bolagen som väljs ut ska ha omvärderingspotential och tydliga tillväxtmöjligheter, med en sund balansräkning, låg nettoskuld i förhållande till EBITDA och hög soliditet som grundkrav.
Läs även: FI varnar: Många betalar för mycket – så slår fondavgifterna mot din pension. E55
Innehavstiden för de långa positionerna varierar brett, från daytrading till fleråriga innehav.
”Jag kan hålla bolag i flera år för att jag är så övertygad om dem”, säger Klock.
Den korta boken och indexderivaten används primärt för att snabbt justera portföljens riskprofil utan att behöva avveckla positioner.
Portföljens bruttoexponering får uppgå till maximalt 120 procent, men nettoexponeringen tillåts aldrig överstiga 100 procent.
Globalt mandat med fokus på Norge
Även om fondens mandat är globalt följer Klock en tydlig prioriteringsordning geografiskt. Norge är förstahandsvalet, följt av övriga Skandinavien och sedan Europa i övrigt.
Missa inte: Höga fondavgifter kan kosta dig hundratusentals kronor. Realtid
Logiken är att minimera valutarisk och makroosäkerhet.
”Jag letar alltid efter bolag lokalt för att undvika valutarörelser och den osäkerhet som följer med dem”, säger Klock till Hedge Nordic.