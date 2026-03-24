Pareto-veteran lanserar hedgefond från Trondheim

Fonden, som har fått namnet Nidaros Equity Fund efter Trondheims ursprungliga namn, lanserades i oktober 2025 och förvaltar för närvarande 49 miljoner norska kronor, enligt Hedge Nordic.

Fonden drivs som ett enmansbolag och kombinerar en fundamental nedifrån-och-upp-analys för portföljens kärnpositioner med selektiva korta positioner och indexderivat för att justera risken.

Den mindre kapitalbasen är en medveten strategi, den ger fonden rörlighet att bygga relativt stora positioner i mindre bolag, med fokus på de nordiska aktiemarknaderna.

En koncentrerad portfölj för Nidaros

För att generera alpha förlitar sig Klock på en koncentrerad portfölj med ett fåtal övertygande investeringsidéer.

”Jag har typiskt sett fem till tio högövertygelse-investeringar som representerar ungefär 60 till 80 procent av förvaltat kapital”, säger han till Hedge Nordic.

Bolagen som väljs ut ska ha omvärderingspotential och tydliga tillväxtmöjligheter, med en sund balansräkning, låg nettoskuld i förhållande till EBITDA och hög soliditet som grundkrav.

Innehavstiden för de långa positionerna varierar brett, från daytrading till fleråriga innehav.

”Jag kan hålla bolag i flera år för att jag är så övertygad om dem”, säger Klock.

Den korta boken och indexderivaten används primärt för att snabbt justera portföljens riskprofil utan att behöva avveckla positioner.

Portföljens bruttoexponering får uppgå till maximalt 120 procent, men nettoexponeringen tillåts aldrig överstiga 100 procent.