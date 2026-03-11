Ett lån till Ukraina stoppades av Slovakien och Ungern. Det fick regeringen runt om i Europa att reagera kraftigt.
Ordkriget på EU:s ministermöte: "Fullständigt cyniskt"
Europeiska unionens finansministrar samlades i Brussels för att diskutera de ekonomiska konsekvenserna av kriget i Iran.
Mötet präglades av oro för ökad instabilitet i världsekonomin, särskilt kopplat till energipriser och geopolitisk osäkerhet.
Bland deltagarna fanns Estlands finansminister Jürgen Ligi, som betonade att den största ekonomiska risken just nu är den ökade oförutsägbarheten i världspolitiken, skriver Dagens PS med hänvisning till Euronews.
Ungern och Slovakien håller ihop
Trots svängningarna på energimarknaden anser flera EU-länder att unionen är bättre rustad än tidigare för att hantera energikriser.
Samtidigt betonades under mötet att unionen måste fortsätta att prioritera stöd till Ukraina.
Frågan har dock blivit politiskt känslig inom EU. Ett planerat lån på 90 miljarder euro till Ukraina har stoppats efter motstånd från Ungern.
Landets premiärminister Viktor Orbán har blockerat stödet i en konflikt kring den skadade oljeledningen Druzhba pipeline, som transporterar rysk olja till Centraleuropa.
Ungerns linje stöds även av Robert Fico i Slovakia. Han har signalerat att Slovakien kan fortsätta blockera EU-stödet om oljeleveranserna genom ledningen inte återupptas.
”Fullständigt cyniskt”
Det får Jürgen Ligi att gå i taket.
”Det är fullständigt cyniskt av ett par länder att blockera lånet på grund av mikroskopiska olägenheter, sanktioner mot Ryssland, kostnader för deras medborgare”, säger den estniska finansministern.
Kriget i Iran har redan påverkat energimarknaderna. Oljan steg kortvarigt till nära 120 dollar per fat, den högsta nivån sedan 2022.
Uppgången kom efter att Irans religiösa ledarskap utsett Mojtaba Khamenei till ny högsta ledare efter sin far Ali Khamenei.
Ukraina tros få stödet
Marknaderna reagerade dock snabbt när USA:s president Donald Trump signalerade att konflikten kunde bli kortvarig och att USA överväger att lätta vissa oljerelaterade sanktioner för att stabilisera marknaden.
Trots de politiska motsättningarna finns en bred uppfattning bland EU:s finansministrar att Ukraina kommer att få det ekonomiska stöd som krävs.
Samtidigt fortsätter utvecklingen i Mellanöstern och energimarknaden att vara en central faktor för Europas ekonomiska utsikter under det kommande året.
