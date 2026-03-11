Ordkriget på EU:s ministermöte: "Fullständigt cyniskt"

Europeiska unionens finansministrar samlades i Brussels för att diskutera de ekonomiska konsekvenserna av kriget i Iran.

Mötet präglades av oro för ökad instabilitet i världsekonomin, särskilt kopplat till energipriser och geopolitisk osäkerhet.

Bland deltagarna fanns Estlands finansminister Jürgen Ligi, som betonade att den största ekonomiska risken just nu är den ökade oförutsägbarheten i världspolitiken, skriver Dagens PS med hänvisning till Euronews.

Ungern och Slovakien håller ihop

Trots svängningarna på energimarknaden anser flera EU-länder att unionen är bättre rustad än tidigare för att hantera energikriser.

Samtidigt betonades under mötet att unionen måste fortsätta att prioritera stöd till Ukraina.

Frågan har dock blivit politiskt känslig inom EU. Ett planerat lån på 90 miljarder euro till Ukraina har stoppats efter motstånd från Ungern.

Landets premiärminister Viktor Orbán har blockerat stödet i en konflikt kring den skadade oljeledningen Druzhba pipeline, som transporterar rysk olja till Centraleuropa.

Ungerns linje stöds även av Robert Fico i Slovakia. Han har signalerat att Slovakien kan fortsätta blockera EU-stödet om oljeleveranserna genom ledningen inte återupptas.