Prischock på olja befaras efter attacken mot Iran

Oljepriset på världsmarknaden, redan på högsta nivån på sju månader på grund av geopolitisk oro, ser ut att sticka iväg uppåt efter USA:s och Israels attack mot Iran.

Attacken tidig lördag morgon svensk tid sker medan det finns minst 240 oljetankers i Persiska viken enligt Bloomberg.

Oljemarknaden befarar att den uppblossade konflikten ska leda till allvarliga störningar. Mardrömmen hade varit att Iran gör verklighet av det latenta hotet att blockera Hormuzsundet – passagen in och ut ur Persiska viken.

Genom Hormuzsundet passerar omkring en fjärdedel av världens sjöfrakt av olja, på väg från oljeländerna runt Persiska viken – som Saudiararabien, Irak, Kuwait, Förenade arabemiraten och Iran – till Kina, Europa, USA och andra stora energikonsumenter. Fossil gas från Qatar transporteras också till stor del via detta sund.

Sundet var öppet på lördagsförmiddagen. Men många rederier valde att stoppa trafik för att inte riskera att anfallas.

Huthirörelsen har hotat

Ett annat hot är att den Iran-allierade Huthirörelsen i Jemen gör allvar av hotet om att återuppta sina attacker mot sjöfart i Röda havet – vilket skulle hota sjöfarten till och från Suezkanalen.

Ett terminskontrakt för leverans av så kallad brentolja nästa månad – ett riktmärke i prissättningen på fossil energi i världen – har sedan årsskiftet lyft från nivåer kring 60 dollar per fat till nästan 73 dollar per fat.

När terminshandeln kommer igång igen under natten till måndagen svensk tid väntas nya uppgångar. Data från IG Group indikerar ett prislyft på 12 procent.

Råvaruanalytikern Muyu Xu på firman Kpler Ltd räknade i somras på effekterna av ett dygns iransk blockad av Hormuzsundet och varnade då för att det skulle kunna trycka upp priset på olja till 120-150 dollar per fat, rapporterar Bloomberg.

Överväger ökad oljeproduktion

Oljelandet Iran står för egen del för omkring 3 procent av den globala oljeproduktionen, vilket gör landet till oljekartellen Opecs fjärde största oljeproducent.

Efter lördagens attack mot Iran och det iranska svaret, bland annat med robotar mot mål i en lång rad oljeländer runt Persiska viken, överväger oljekartellen Opec att i samarbete med Ryssland och andra medlemmar i samarbetet Opec-plus, att öka utbudet av olja mer än vad man tidigare flaggat för.

Ledande Opec-plus-länder, med Saudiarabien och Ryssland i täten, har sedan tidigare planerat ett möte om produktionsvolymer på söndag.