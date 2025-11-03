Realtid
Realtid.se
Börs & finans

OpenAI släpper Microsoft – tecknar miljardavtal med Amazon

Sam Altman, vd på OpenAI har ingått avtal med Amazon. (Foto: Jose Luis Magana/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

OpenAI har undertecknat ett sjuårigt avtal med Amazon Web Services (AWS) värt 38 miljarder dollar. Det är bolagets första stora samarbete med molntjänstjätten och markerar ett tydligt steg bort från den tidigare exklusiva relationen med Microsoft.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Enligt avtalet, som offentliggjordes på måndag, får OpenAI omedelbar tillgång till hundratusentals grafiska processorer (GPU:er) från Nvidia i USA, med planer på att utöka kapaciteten under kommande år.

Dave Brown, vice vd för beräknings- och maskininlärningstjänster på AWS, bekräftade för CNBC att det rör sig om ”helt separat kapacitet” som Amazon tillhandahåller.

Amazons aktie steg med cirka 5 procent efter tillkännagivandet och nådde nya rekordnivåer, vilket enligt BBC tillförde 140 miljarder dollar till bolagets värdering.

AI-jätten kan vara på väg mot en jättelik börsnotering

AI-jätten som ligger bakom ChatGPT förbereder i hemlighet en notering. Värderingen kan slå alla rekord och nå tusentals miljarder.

Brytning med Microsoft

Fram till i år hade OpenAI ett exklusivt molnavtal med Microsoft, som investerat totalt 13 miljarder dollar i bolaget sedan 2019.

I januari meddelade Microsoft att man inte längre skulle vara exklusiv molnleverantör, utan istället ha förköpsrätt vid nya förfrågningar. Förra veckan upphörde Microsofts förmånsstatus helt enligt de omförhandlade kommersiella villkoren.

Trots de nya partnerskapen kommer OpenAI fortfarande att spendera betydande summor hos Microsoft. Förra veckan meddelade bolaget att man skulle köpa ytterligare Azure-tjänster för 250 miljarder dollar.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Del av omfattande expansionsstrategi

AWS-avtalet är det senaste i en rad storaffärer som OpenAI tecknat under 2025. Enligt BBC har bolaget ingått avtal värda över 1 biljon dollar med företag som Oracle, Broadcom, AMD och Nvidia. CNBC rapporterar att den totala summan uppgår till cirka 1,4 biljoner dollar.

”Att skala gränsöverskridande AI kräver massiv, pålitlig beräkningskraft”, säger OpenAIs vd Sam Altman i ett uttalande.

”Vårt partnerskap med AWS stärker det breda beräkningsekosystem som kommer driva denna nya era och göra avancerad AI tillgänglig för alla.”

Missa inte:
13 dollar per användare – nu stannar OpenAI:s tillväxt. Realtid

Den omfattande satsningen har väckt frågor om en potentiell AI-bubbla. I en intervju med BBC förra månaden erkände Altman att investeringarna är ”utan motstycke”, men tillade att ”det också är utan motstycke hur snabbt företag ökar sina intäkter”.

Förberedelser för börsnotering

För Amazon är avtalet betydelsefullt både i storlek och skala, särskilt med tanke på bolagets nära band med OpenAI-konkurrenten Anthropic.

ANNONS

Amazon har investerat miljarder i Anthropic och bygger ett datacenter för 11 miljarder dollar i Indiana exklusivt för Anthropics arbetsbelastning, skriver CNBC.

Läs även:
OpenAI köper in sig i AMD – kursen exploderar. Dagens PS

AWS-avtalet ses som ytterligare ett steg i OpenAIs förberedelser för en eventuell börsnotering. Genom att diversifiera sina molnpartners och säkra långsiktig kapacitet signalerar bolaget både oberoende och operativ mognad.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AmazonMicrosoftMolntjänsterOpenAISam Altman
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

ANNONS
Förmånligt pris på Passat laddhybrid SWE Edition
Volkswagen logo

Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.

Se det aktuella erbjudandet här!

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS