OpenAI har undertecknat ett sjuårigt avtal med Amazon Web Services (AWS) värt 38 miljarder dollar. Det är bolagets första stora samarbete med molntjänstjätten och markerar ett tydligt steg bort från den tidigare exklusiva relationen med Microsoft.
OpenAI släpper Microsoft – tecknar miljardavtal med Amazon
Enligt avtalet, som offentliggjordes på måndag, får OpenAI omedelbar tillgång till hundratusentals grafiska processorer (GPU:er) från Nvidia i USA, med planer på att utöka kapaciteten under kommande år.
Dave Brown, vice vd för beräknings- och maskininlärningstjänster på AWS, bekräftade för CNBC att det rör sig om ”helt separat kapacitet” som Amazon tillhandahåller.
Amazons aktie steg med cirka 5 procent efter tillkännagivandet och nådde nya rekordnivåer, vilket enligt BBC tillförde 140 miljarder dollar till bolagets värdering.
AI-jätten kan vara på väg mot en jättelik börsnotering
AI-jätten som ligger bakom ChatGPT förbereder i hemlighet en notering. Värderingen kan slå alla rekord och nå tusentals miljarder.
Brytning med Microsoft
Fram till i år hade OpenAI ett exklusivt molnavtal med Microsoft, som investerat totalt 13 miljarder dollar i bolaget sedan 2019.
I januari meddelade Microsoft att man inte längre skulle vara exklusiv molnleverantör, utan istället ha förköpsrätt vid nya förfrågningar. Förra veckan upphörde Microsofts förmånsstatus helt enligt de omförhandlade kommersiella villkoren.
Trots de nya partnerskapen kommer OpenAI fortfarande att spendera betydande summor hos Microsoft. Förra veckan meddelade bolaget att man skulle köpa ytterligare Azure-tjänster för 250 miljarder dollar.
Del av omfattande expansionsstrategi
AWS-avtalet är det senaste i en rad storaffärer som OpenAI tecknat under 2025. Enligt BBC har bolaget ingått avtal värda över 1 biljon dollar med företag som Oracle, Broadcom, AMD och Nvidia. CNBC rapporterar att den totala summan uppgår till cirka 1,4 biljoner dollar.
”Att skala gränsöverskridande AI kräver massiv, pålitlig beräkningskraft”, säger OpenAIs vd Sam Altman i ett uttalande.
”Vårt partnerskap med AWS stärker det breda beräkningsekosystem som kommer driva denna nya era och göra avancerad AI tillgänglig för alla.”
Den omfattande satsningen har väckt frågor om en potentiell AI-bubbla. I en intervju med BBC förra månaden erkände Altman att investeringarna är ”utan motstycke”, men tillade att ”det också är utan motstycke hur snabbt företag ökar sina intäkter”.
Förberedelser för börsnotering
För Amazon är avtalet betydelsefullt både i storlek och skala, särskilt med tanke på bolagets nära band med OpenAI-konkurrenten Anthropic.
Amazon har investerat miljarder i Anthropic och bygger ett datacenter för 11 miljarder dollar i Indiana exklusivt för Anthropics arbetsbelastning, skriver CNBC.
AWS-avtalet ses som ytterligare ett steg i OpenAIs förberedelser för en eventuell börsnotering. Genom att diversifiera sina molnpartners och säkra långsiktig kapacitet signalerar bolaget både oberoende och operativ mognad.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
