OpenAI släpper Microsoft – tecknar miljardavtal med Amazon

Enligt avtalet, som offentliggjordes på måndag, får OpenAI omedelbar tillgång till hundratusentals grafiska processorer (GPU:er) från Nvidia i USA, med planer på att utöka kapaciteten under kommande år.

Dave Brown, vice vd för beräknings- och maskininlärningstjänster på AWS, bekräftade för CNBC att det rör sig om ”helt separat kapacitet” som Amazon tillhandahåller.

Amazons aktie steg med cirka 5 procent efter tillkännagivandet och nådde nya rekordnivåer, vilket enligt BBC tillförde 140 miljarder dollar till bolagets värdering.

Brytning med Microsoft

Fram till i år hade OpenAI ett exklusivt molnavtal med Microsoft, som investerat totalt 13 miljarder dollar i bolaget sedan 2019.

I januari meddelade Microsoft att man inte längre skulle vara exklusiv molnleverantör, utan istället ha förköpsrätt vid nya förfrågningar. Förra veckan upphörde Microsofts förmånsstatus helt enligt de omförhandlade kommersiella villkoren.

Trots de nya partnerskapen kommer OpenAI fortfarande att spendera betydande summor hos Microsoft. Förra veckan meddelade bolaget att man skulle köpa ytterligare Azure-tjänster för 250 miljarder dollar.