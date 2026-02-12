Självkörande taxibilar har tagit ytterligare ett steg i teknikutvecklingen. Det handlar om Waymos senaste lansering, Ojai.
Waymo släpper ny självkörande bil – klarar alla väder
Waymo är ett ledande bolag i den pågående kampen om självkörande taxibilar.
Nu har man inlett utrullningen av sin sjätte generation av förarlösa system genom nya robotaxibilar av modellen Ojai.
De självkörande fordonen används nu för att köra anställda och deras gäster i San Francisco och Los Angeles.
Kan prestera bättre i dåligt väder
Det Alphabet-ägda bolaget uppger att den nya generationens Waymo Driver bygger på mer kostnadseffektiva komponenter och har förbättrad förmåga att navigera i tuffare väderförhållanden, skriver CNBC.
Teknikuppgraderingen ska bana väg för nästa expansionsfas och möjliggöra en större fordonsflotta.
Ojai-modellen baseras på elbilar från kinesiska Zeekr, ett dotterbolag till Geely. Själva den autonoma tekniken installeras dock av Waymo i USA.
Bolaget betonar att ingen känslig teknik, sensordata eller användarinformation delas med den kinesiska tillverkaren.
Waymo vill starta verksamhet i London
I dag erbjuder bolaget helt förarlösa taxiresor i sex amerikanska marknader och siktar även på att starta verksamhet i London.
Samtidigt hårdnar konkurrensen. Amazon-ägda Zoox och Tesla testar egna system i USA, medan kinesiska aktörer som Baidu och WeRide expanderar snabbt internationellt.
Marknaden för självkörande taxitjänster väntas överstiga 25 miljarder dollar globalt till 2030.