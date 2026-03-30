Oljefonden på hal is: Krasch kan utradera svindlande summor

Svårt att backa ur

Exponeringen är dock svår att minska i praktiken.

Fonden äger i stort sett bolagen i linje med deras vikt i index, vilket innebär att en nedgång i AI-sektorn slår direkt mot fondens totala värde, skriver.

Tangen betonar samtidigt att fonden inte har någon tydlig uppfattning om huruvida det faktiskt rör sig om en bubbla.

”Vi har ingen stark uppfattning om huruvida detta är en bubbla eller inte, säger han.

Analytikerna är oroade

ANNONS

Oron för ett gap mellan förväntningar och faktiska resultat växer dock bland analytiker.

Konsultbolaget BCG varnade nyligen i en analys för en möjlig AI-värdebubbla och konstaterade att det finns ett tydligt gap mellan förväntad och faktisk effekt på bolagens resultat.

I analysen framkom även att norska företagsledare har tre gånger så höga förväntningar på AI:s bidrag till intäktstillväxt och kostnadsbesparingar som sina europeiska kollegor.

Oljefonden vill ha AI på jobbet

Trots riskbilden väljer oljefonden att aktivt satsa på AI internt.

På ett frukostseminarium den 24 mars visade Tangen och Kirkeberg hur personalen börjat integrera tekniken i det dagliga arbetet, bland annat för att samla in beslutsunderlag inför investeringar.

Enligt NTB uppger de anställda själva att de blivit 23 procent mer effektiva sedan AI-användningen inleddes, även om Kirkeberg medger att mätmetoden är självrapportering och därmed behäftad med osäkerhet.

ANNONS

”Vi är medvetna om att det inte är en akademiskt korrekt metod, men det är det bästa vi kan komma med som fungerar för oss, säger Kirkeberg till NTB.

På sikt öppnar AI-chefen för att investeringsbeslut kan fattas av AI-system under mänsklig tillsyn, men understryker att det är människor som fattar besluten i dag.