Det är betydligt färre sysselsatta i USA nu än vad ekonomer hade räknat med. Det kan vara ett dåligt tecken för USA:s ekonomi.
Dålig jobbrapport i USA – missade förväntningarna rejält
Den amerikanska arbetsmarknaden tappade fart i juni.
Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn ökade med 57 000 personer.
Det är betydligt färre än de cirka 113 000 nya jobb som analytiker hade räknat med.
Siffrorna reviderades ned
Samtidigt sjönk arbetslösheten oväntat till 4,2 procent från 4,3 procent månaden före, skriver Yahoo Finance.
Nedgången förklaras dock delvis av att arbetskraftsdeltagandet minskade till 61,5 procent, vilket innebär att färre personer aktivt sökte arbete.
Utvecklingen tyder på en svagare arbetsmarknad än tidigare under året. Dessutom reviderades sysselsättningssiffrorna för april och maj ned med sammanlagt 74 000 jobb.
Det innebär att arbetsmarknaden varit svagare än de första rapporterna visade.
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Trenden vänder
Jobbtillväxten drevs främst av professionella tjänster, företagstjänster, social omsorg och hälso- och sjukvård.
Samtidigt föll sysselsättningen inom hotell-, restaurang- och besöksnäringen med 61 000 personer, vilket enligt det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet berodde på svagare säsongsanställningar än normalt.
Den svagare jobbrapporten kommer efter flera månader då arbetsmarknaden överraskat positivt och kan stärka bilden av att den amerikanska ekonomin bromsar in.
Arbetsmarknaden har hittills varit motståndskraftig trots höga räntor och osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen, men junisiffrorna pekar på att efterfrågan på arbetskraft nu mattas av.
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