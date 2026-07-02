Dålig jobbrapport i USA – missade förväntningarna rejält

Den amerikanska arbetsmarknaden tappade fart i juni.

Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn ökade med 57 000 personer.

Det är betydligt färre än de cirka 113 000 nya jobb som analytiker hade räknat med.

Siffrorna reviderades ned

Samtidigt sjönk arbetslösheten oväntat till 4,2 procent från 4,3 procent månaden före, skriver Yahoo Finance.

Nedgången förklaras dock delvis av att arbetskraftsdeltagandet minskade till 61,5 procent, vilket innebär att färre personer aktivt sökte arbete.

Utvecklingen tyder på en svagare arbetsmarknad än tidigare under året. Dessutom reviderades sysselsättningssiffrorna för april och maj ned med sammanlagt 74 000 jobb.

Det innebär att arbetsmarknaden varit svagare än de första rapporterna visade.

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